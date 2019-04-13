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Lucescu'dan flaş Türkiye açıklaması: O gelmeyecek!

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon takımın başına getireceği iddia edilen teknik direktör Mircea Lucescu, kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lucescu, ''Belki Türkiye'de çalışırım ama Razvan benimle gelmeyecek'' dedi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 01:51
Lucescu'dan flaş Türkiye açıklaması: O gelmeyecek!

Beşiktaş'ın gelecek sezon teknik direktörleri adayları arasında yer alan Mircea Lucescu, ''Belki Türkiye'de çalışırım'' sözlerini kullandı.

Türkiye A Milli Takımı ile yollarını ayırdıktan sonra ismi Beşiktaş ile anılan Mircea Lucescu, Romanya'da flaş açıklamalarda bulundu.

Tekrar futbolun içine dönmek istediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'den bir takımın teknik direktörü olabileceğini söyledi.

''Türkiye ya da Avrupa olur"

Mircea Lucescu, yaptığı açıklamada ''Yazın bir takımın başına geçmek ve yapabildiğim kadar antrenman yapmak istiyorum. Türkiye olur, Doğu Avrupa olur bunu bilmiyorum. 20 yıl önceki arzum, aynı şekilde hala içimde duruyor.'' sözlerini kullandı.

''Razvan benimle gelmeyecek"

Oğlu Razvan Lucescu ile aynı takıma gideceği iddialarını da yanıtlayan Romanyalı teknik adam, ''Razvan, benimle birlikte bir takıma gitmeyecek. PAOK ile çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Orada tarih yazıyor. Bu haberler sadece söylentiden ibaret.'' şeklinde konuştu.

Son olarak Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştıran Lucescu, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 01:51
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