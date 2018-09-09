Lucescu'dan ayrılık sinyalleri

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynayacağımız maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Lucescu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

''DAHA GÜZEL GÜNLER İÇİN...''

Rusya maçından sonra ne yapmak istediğimizi, ne planladığımızı söylemiştim. Ne dedim, 'Yeni bir ekip kuruyoruz. Geçmişteki futbolcuların seviyelerini yukarı çekebilecek, daha güzel günler için ekip kuruyoruz.' İlk hedefimiz bu.

''UFAK, TEKNİK, HIZLI OYUNCULAR İLE STİL KURMAK''

İkinci hedefimiz; teknik oyuncularımız var, oyunun kontrolünü tutacak, fizik gücümüz yok çünkü, öyle güçlü oyuncularımız var, Emre, Hakan, Yunus ile ufak, teknik, hızlı oyuncularla bir oyun stili kurmak ve sonuç elde edebilmek.

''AVRUPA'DA KENDİ TAKIMLARINDA OYNAYAMIYORLAR''

Oyuncularımız beğenildi, yurt dışına gitti ama daha kendi takımlarında oynamıyorlar. Cengiz, Çağlar, Emre Mor, Enes, Hakan gibi. Her maçta 11 oynamak hedefleri olmalı. Zeki Lille'de 11'de oynuyor. Hep orada kalmasını istiyorum. Bunların hepsi zaman istiyor. 20 yaşında oyuncular var, kolay değil, kazanmak istiyoruz. Ama, 5-6 yıl aynı ekiple oynayanlara karşı kazanmak kolay değil. Bizde 2-3 tane var. Fazla oyuncu seçeneğim yok.

''HERKES BURAYA SORUNLA GELİYOR!''

Milli maçlardan 2-3 gün önce toplanıyor bu ekip. Herkes kendi kulübünden, kendi liginden bir sorunla geliyor. Bizim burada istediğimiz şey, uzun süreli bir grup yaratmak. Kolay değil! Almanya gibi, değişik eğitimlerden gelenler var. Biz antrenör için çok basit mili takım yaratmak. 15-16 yaşından itibaren her kategoride beraber oynayan, 20-21 yaşlarına geldiği zaman alışmış olmalı. İspanya gibi, İsviçre gibi olmalı. Kazanmaya alışmış, kazanmak için oynayanlar olmalı.

''BECEREBİLİRSEM HARİKA OLACAK AMA BECEREMEZSEM...''

Bu oyuncularımız genç oyuncular, Sabretmek ve güven vermek gerekiyor. Bu oyuncular, çok iyi oyuncular. Ben buna inanıyorum. Becerebilirsem herkes için çok iyi olacak. Beceremezsem Allaha ısmarladık!

''KALECİ YOK, NE YAPALIM!''

Kaleci yok, ne yapalım... Volkan vardı, yediği hatalı golden sonra Başakşehir'de de oynamıyor. Yarın kalede Sinan oynayacak. Brugge'deki hocasıyla görüştüm. Alper Boğuşlu'yu izlemesi için gönderdim. Harun Tekin'in Fenerbahçe'de sürekli ilk 11 oynamasını bekliyorum.

''İLK GOLÜ KONFETİ NEDENİYLE YEDİK''

Her oyuncumun milli takıma kalpten gelmelerini istiyorum. 8 oyuncu, mayıs ayında bilmediğim nedenlerden ötürü gelmediler. Rusya maçında konfetilerle dolu bir sahada oynadık. Yediğimiz ilk golde Serdar Aziz konfetilerin üstünden atladı. Kendisiyle konuştum. Ayakkabısının içi konfeti doluydu.

OĞUZHAN: ''BÜYÜK GELİŞME VAR''

Milli futbolcu Oğuzhan Özyakup ise şöyle konuştu;

Aşağı yukarı 1 senedir beraberiz hocamızla ve yeni oyuncularla. Ortalama 25-26 yaş var. Hocamız ilk geldiğinde geliştirmemiz gereken şeyleri sürekli vurguluyordu. 1 sene önceden bugüne inanılmaz büyük bir gelişme var. Fakat, artık sonuca bağlamalıyız. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na sürekli gitmemiz gerekiyor.

''HEPİMİZ YETENEKLİYİZ''

Oyuncularımız sürekli Avrupa'da oynuyor. Milan, Roma, Leicester olsun, Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olsun, hepimiz büyük camialarda oynuyoruz. Hepimiz yetenekliyiz ama bu konuya girersek uzun sürer.