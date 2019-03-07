Lucescu: Türkiye'de kimsede o cesaret yok

A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına PRO TV'ye konuştu ve Milli Takım'da yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Sözleşmem 1 Ağustos'ta bitiyordu ve feshettik. Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski başkan yardımcılarıyla bu görüşmeleri yaptıktan sonra kararımızı verdik. Sürecin başında benden Milli takımı yeniden inşa etmemi istemişlerdi. Çünkü Türkiye'de kimsenin bunu yapacak cesareti yok. Genç oyuncuları teşvik etmeye karar verdim. Çok yetenekli genç oyuncuları milli takıma teşvik ettim. Ancak kulüpler bazı genç oyuncularını ellerinde tutamadılar.

"Yabanı sınırı büyük hata"



Türkiye yabancı oyuncu kuralında büyük hata yapıyor. Takımların 11'inde 11 yabancı futbolcu oynayabiliyor. İstanbul takımları bu yüzden tecrübeli oyunculara yöneliyor ve genç oyuncular fazla şans bulamıyor.

"Demirören bana 'Yeni hocayı yeni başkan seçecek' dedi"

Yıldırım Demirören ile görüştüğümde Milli takımın yeniden yapılanma sürecinde sözleşmemi uzatmalarını istedim. Ya da tam tersi olacaktı. Ancak Demirören bana 'Bunu yapamam. Çünkü ben artık başkan olmayacağım. Yeni teknik direktörü yeni TFF Başkanı seçecek dedi." Ben de bunun üzerine tamam dedim. Paramı alarak devam edebilirdim ama bunu yapmadım. (Futbol Arena)