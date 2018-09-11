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Lucescu: Emre Akbaba'yı oynatmazdım

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Uluslar Ligi'nde İsveç'i 3-2 mağlup ettiğimiz karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 01:06
Lucescu: Emre Akbaba'yı oynatmazdım

Mircea Lucescu, Rusya maçının ikinci yarısında olduğu gibi yine iyi oynadıklarını söylerken, bu takımın geleceğin ekibi olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam galibiyeti ''Rusya maçının devamıydı bu. Rusya maçının ikinci yarısında iyi oynadık ama şansımız gol atmaya olmadı. Sonuçtan çok memnunum. Ekip arkadaşlıklarını, birlikte oynamayı sahada gösterdiler. Son 3-5 maçımıza bakarsanız hepsinde iyi oynadık aslında. Sonuçta zafer çok önemli ama yeni zafer gelmesi önemli. Bu yüzden Soçi'ye maçı kazanmaya gidiyoruz. Biz oyun açısından Rusya'dan daha iyiyiz. Gençliğimiz var. Oyuncularımızın toplam yaşı, İsveç'ten 40 yaş daha az. Bu bizim ekibimizin gelecek ekip olduğunu gösteriyor. Bu ekibe güvenmek lazım'' sözleriyle değerlendirdi.

"SONRAKİ SONUÇLAR DA POZİTİF OLMALI"

Lucescu bu sonuçların devamının gelmesi gerektiğini belirtip, ''Bugün maçı kaybedebilirdik ama iyi oynadık. Oyunu biz domine etmiş olmak istiyorduk. Sonuç da önemli tabii. Artık sonuç almanın devamının da gelmesi lazım. Bu sonucun pozitif olması güzel. Bundan sonraki sonuçların da pozitif olması için çalışıyoruz'' dedi.

"TRABZON'A 4-0 YENİLDİKLERİ MAÇA BAKIP EMRE'Yİ ALMAZDIM..."

Emre Akbaba özelinde oyuncu değişikliği ile ilgili sorulan soruyu ise Lucescu "Oyuncuların ne zaman oynaması gerektiğini kimse benden iyi bilemez. Kimse benim düşündüğümü bilemez. Diğerleri gibi düşünseydim belki Trabzon maçında 4-0 yenildikleri maça bakıp Emre'yi kadroya almazdım. Bunu konuşmaya gerek yok. Emre arkadaşlarının yardımıyla güzel goller attı. Bu bir ekip işi." sözleriyle yanıtladı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 01:06
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