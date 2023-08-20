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Spor Lucas Torreira'dan transfer açıklaması
Spor

Lucas Torreira'dan transfer açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-08-20 01:41:00 -
Lucas Torreira'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, 2-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Geri döndüğüm için çok mutluyum"

Lucas Torreira yaptığı açıklamada, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Uzun bir aradan sonra, zor bir sakatlıktan sonra geri döndüm. Arkadaşlarımla yeniden maça çıkabildiğim için mutluyum." dedi.

"Hayatımızı ortaya koymamız lazımdı"

Torreira, "Arkadaşlarım da beni süreçte yalnız bırakmadı. Bu tarz maçlarda hayatımızı ortaya koymamız lazımdı. İlk maç berabere kaldık, bu maçta kendimizi göstermemiz gerektiğini düşürdük. Kayseri'deki beraberlikten sonra mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray forması giydiğim için mutluyum"

Maaş ve transfer iddialarıyla ilgili de konuşan Uruguaylı, "Rakip yarı sahada topları kazanıp, kendimize pozisyon yaratmalıyız. Bunu teknik ekip istiyor. Galatasaray forması giydiğim için mutluyum. Dışarıda farklı konular geçebilir ama ben burada çok mutluyum." diye konuştu.

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