Lübnanlı uzmandan İslam dünyasına ilişkin bomba açıklamalar!

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Stratejik Araştırmalar Uzmanı Mesihi Dr.Nebil Halife, İslam dünyasına yönelik bir çatışma ortamın oluşturulduğunu belirtti.

Lübnan MTV kanalına konuk olan Nebil Halife, İslam coğrafyasındaki Müslümanların bilinçli olarak göçe zorlandığını ve gelecekte İslam'ın bir numaralı bir din olacağını söyledi.

Dr. Nebil Halife, Ehli Sünnetin engellemesine yönelik çatışmanın odak noktasının Suriye olduğunu belirterek, "Suriye'de yaşananlar bu işin aslı, merkezi ve başlangıç noktasıdır. Buradan başlamamız lazım konuya. Çünkü orası İsrail'e en yakın ve en tehlikeli bölge. İsrail için doğrudan tehlike oluşturan Arap Sünnilerin çoğu Suriye'de ve bu Sünni çoğunluk, aynı zamanda Suriye içindeki Nusayri Alevilerin hâkim olduğu sistem için de aynı şekilde doğrudan bir tehlike oluşturuyor... Suriye konumu itibarı ile, aynı zamanda İran'dan gelen Şii hilalini de ortadan kesiyor. 18,5 milyon Suriyelinin 14 milyonu Sünni. Yani yüzde 75, bu oran, o bölgedeki azınlıklar için de tehdit oluşturuyor. Orta doğu bölgesi Dünyada azınlıkların en çok toplandığı bir yer, orada 59 çeşit azınlık grup var. 26 tanesi dini azınlık, 17 tanesi etnik azınlık, 16 tanesi de farklı dilleri konuşan azınlıklar. Sünni İslam öncelikli olarak bu azınlıkların varlığı için de tehdit oluşturuyor. Bundan dolayı en büyük hücum Suriye’deki Sünnilere geldi ve onları Suriye dışına göç etmek zorunda bıraktı. Ülke dışına çıkmayanlar da Suriye içinde başka şehirlere gitmeye, göç etmeye mecbur bırakıldılar. Yani 6 milyon kişi Suriye dışına ve 5-6 milyon civarında da Suriye içinde göç etmek, hicret etmek zorunda kaldı" dedi.

"Göç ettirilenler savaşın bir neticesi değil bilakis sebebidir"

İslam coğrafyasında zorla nüfus göçlerinin yaşandığını söyleyen Nebil Halife, "Birleşmiş Milletlerin mültecilerle alakalı sözleşmesini okumanızı tavsiye ederim. Ne diyor, şimdi değil daha önce ne demişti, insanlar zannediyor ki göç ettirilenler savaş sebebiyle göç ediyorlar. Fakat bilinmesi lazım ki asıl onları göç ettirdikleri, göçe zorlandıkları için savaş çıkıyor. Göç savaşın sonucu değil bilakis sebebidir. Yani insanları zorla göç ettirdikleri için savaşmak zorunda kaldılar... Lübnan'a, Türkiye'ye, Ürdün'e ve diğer ülkelere göç ettirilenler savaşın bir neticesi değil bilakis sebebidir" dedi ve şöyle devam etti:

"İslam bir numaralı Din haline gelecek"

İran'ın elinde silah, füzeler var. Nükleer çalışmalar yapıyor. Kişi başı geliri Rusya gibi, hatta Rusya'dan daha düşük. Ekonomisinin çöküşü ülkeyi batırdı. Silah onu kurtaramadı. Çünkü halk füze yemez, nükleer bomba yemez. 21.yüzyıl İslam’ın çağı olacak; Sünni İslam’ın. Çünkü Müslümanların yüzde 85'i Sünni, yüzde 15 de Şii ve diğerlerinden oluşuyor. Burada sana söyleyeceğim ana kural, nüfus yapısı tarihi belirler. Ve İslam Dünyası nüfus olarak diğer milletlerden ve dinlerden çok daha hızlı gelişiyor. Bu yüzyılda İslam bir numaralı Din haline gelecek. Ve İslam esas ve en büyük görüş olacak.

"İslam ABD'nin karşısında yer alan bir güç olacak"

Dünyaya hükmetmek nufüs yarışı var. Nüfusu koy ortaya esas olarak, yanına da ekonomiyi koy. Bunları uyumlu olarak birleştir; tarihi yazarsın. Dediğim gibi 21. yüzyıl İslam’ın çağı olacak. İslam Dini Dünyada birinci din haline gelecek nüfus olarak. Ve ekonominin temel dinamiği, dünyadaki enerjinin üçte ikisi İslam dünyasında mevcut. Üçte iki, yani petrol ve doğalgazın yüzde 65'i İslam Dünyasında, bu sana ekonomik özgürlüğü verir. Dünya üzerinde İslam ülkelerinin üzerinde bulunduğu kıtalar, Fas'tan Endonezya'ya kadar Orta Kıta olarak isimlendirilir. Denilir ki kim orta kıtaya hâkim olursa dünyaya hâkim olur. İşte bundan dolayı Amerika da bu bölgeye sahip olmak istiyor. Ayrıca bu İslam Dini, Akidesiyle ve ideolojisiyle canlı, dinamik bir dindir. Namazda olduğu gibi, görüyorsunuz. Neticede nüfus olarak, ekonomik olarak, İslam'ın orta kıtada yer almasıyla, dinamik olmasıyla bakın gelecekte neler olacak. İslam 21. yüzyılda yenidünya düzeninde en kötü gelişimiyle bile Amerika'nın karşısında yer alan bir güç olacak.

"Bugünün çatışması Ehl-i Sünnet"

Bugünün çatışması, bütün dünyanın Ehli Sünneti hedefe koyması. Yani bütün dünya Ehli Sünnet ‘in karşısında. Önsöze bunu koydum. Ve bütün azınlıkları koydum. Yahudileri, Şia'nın bütün gruplarını, Dünyadaki Hristiyanları, Ortodoks Hristiyanları, şimdi Putin ne yapıyor? Putin'in bu konuyla alakası var. Bununla birlikte Katolikler, Protestan Amerikalıları, bütün bunlar Sünni İslami nüfustan korkuyor. Şimdiden, bugünden itibaren onlarla baş etmenin en münasip yolunu arıyorlar.

"Sonuçtan en çok korkan ülke İsrail'dir"

İster siyasi olsun ister dini, bunun ismi var olma çatışması. İsrail için mesela var olma ya da yok olma çatışmasıdır bu. Başka bir çözüm yok. Bu sebepten dolayı orta doğudaki bu savaşın asıl planlayıcısı İsrail’dir. Çünkü sonuç onun var olması veya yok olmasını belirleyecek; sonuçtan en çok korkan ülke İsrail’dir.