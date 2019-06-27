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Lübnanlı liderden Osmanlı çıkışı

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Sultan Abdülhamit tarafın reddedilen Siyonistlerin önerisine atıfta bulunarak "Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?" dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 06:44
Lübnanlı liderden Osmanlı çıkışı

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Bahreyn'deki çalıştaya katılan Arap yetkililere, siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’in Osmanlı hükümdarı II. Abdülhamid’e sunduğu teklifin sert dille reddettiğini hatırlattı.

“Osmanlı kabul etmedi, Araplar mı kabul edecek?”

Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl, Filistin topraklarını satın almak için Osmanlı hükümdarı II. Abdülhamid’e teklif sunduğunu ve sultanın bu teklife sert tepki gösterdiğini söyleyen Velid Canbolat, sözlerine şöyle devam etti:

 

''Theoder Herzl, Yahudilerin yerleşimi için Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han'dan Filistin'i satın almak istedi. Ancak Sultan Abdülhamid bunu reddetti. Bugün ise Theodor'un torunu, damat (ABD Başkanı Donald Trump'ın) Jared Kushner, Bahreyn'de, Filistin halkını Ürdün, Sina Yarımadası, Lübnan ve Suriye'ye yerleştirmek üzere Araplardan Filistin'i satın almak istiyor. Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?''

Ne olmuştu?

Bahreyn’in başkenti Manama'da dün başlayan ve bugün sona erecek “Refah için Barış” başlıklı çalıştay ABD’nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen “Yüzyılın Anlaşması” planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 06:44
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