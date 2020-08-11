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Dünya

Lübnan'daki patlamayla ilgili şok iddia

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan iki hafta önce Yüksek Savunma Konseyi'ne limandaki amonyum nitratla alakalı gizli bir rapor gönderdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:32:00 -
Lübnan'daki patlamayla ilgili şok iddia

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan iki hafta önce Yüksek Savunma Konseyi'ne limandaki amonyum nitratla alakalı gizli bir rapor gönderdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanına yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Avn, Devlet Güvenlik Birimi'nden Beyrut Limanı'nda büyük miktarda amonyum nitrat maddesi bulunduğuna ilişkin bir rapor aldı.

Avn'ın hızlıca önlem alınması için 20 Temmuz'da bu raporu Yüksek Savunma Konseyi'ne gönderdiği ancak herhangi bir tedbir alınmadan patlamanın gerçekleştiği belirtildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Avn ya da Yüksek Savunma Konseyi'nden resmi bir açıklama yapılmadı.

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