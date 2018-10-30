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Lübnan'da yılan hikayesine dönen hükümet kurma çalışmaları devam ediyor

Hükümet kurma çalışmalarının yılan hikayesine döndüğü Lübnan'da, Hariri'nin "yeni hükümetin 10 güne kadar kurulabileceğini" söylemesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen hala bir ilerleme kaydedilmediği açıklandı.

30 Ekim 2018 Salı 15:24
Lübnan'da yılan hikayesine dönen hükümet kurma çalışmaları devam ediyor

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, 4 Ekim'de yeni hükümetin 10 güne kadar kurulabileceğini söylemesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen bakanlıkların dağılımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet bir türlü kurulamıyor.

Başbakan Hariri 4 Ekim'de yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yeni hükümetin bir hafta ila 10 gün içinde kurulacağından emin olduğunu belirterek, siyasi güçler arasındaki bakanlıkların dağılımına ilişkin düğümlerin çözülme yolunda olduğunu söylemişti.

Hariri'den "fedakarlık" çağrısı

Lübnan ekonomisinde "tehlike çanlarının çaldığı" uyarısında bulunan Hariri, ülkesinin ulusal çıkarları için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu vurgulamış ve bütün siyasi partileri de fedakârlık yapmaya davet etmişti.

Hariri, son olarak geçen cumartesi günü yaptığı açıklamada yeni hükümet için kabine listesini "bir kaç gün içinde" Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunabileceği ve yeni hükümetin önünde çözümü kolay birkaç "küçük" sorundan başka bir engelin kalmadığını söyledi.

Başbakan Hariri'nin son açıklamasında dile getirdiği sorun ise Şii 8 Mart Bloku'na yakın Sünni milletvekillerinin hükümette temsiliyet talebi olarak yorumlanmıştı.

Bu bağlamda Meclis Başkanı Nebih Berri'nin bugün söz konusu Sünni vekillerle bu konuyu görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle aylardır hükümet kurulamıyor. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:24
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