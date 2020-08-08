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Dünya

Lübnan'da yeni bir Arap Baharı mı başlıyor?

Lübnan'da neler oluyor? Lübnan'ı karıştırmaya mı çalışıyorlar? Lübnan'da yeni bir "Arap Baharı" mı başlıyor? Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrasında gösteriler başladı. Gösterilerde 1 polis ölürken, yüzlerce kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 23:42:00 -
Lübnan'da yeni bir Arap Baharı mı başlıyor?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrasında 'Hesap Günü' gösterileri başlamıştı. Ancak başlayan gösterilerde tansiyon yükseldi. Şu ana kadar 1 polis hayatını kaybederken 238 kişi yaralandı.

Beyrut limanında meydana gelen büyük patlama sonrasında Lübnan halkı, patlamayı protesto etmek için sokaklara döküldü. Tansiyonun iyice yükseldiği gösterilerde halk bakanlık binalarını bastı. Basılan bakanlıklar arasına Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı, Enerji ve Su Bakanlığı binaları bulunmaktadır.

Yapılan protestolarda göstericiler hükümet yetkililerini istifaya çağırırken "İntikam, rejim düşene kadar intikam" ve "Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut" gibi sloganlar attılar.

Yapılan protestolar sonucunda Başkankan Hassan Diyab erken seçim kararı aldıklarını açıkladı. 

 

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