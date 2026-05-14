Dünya
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Lübnan'da tansiyon yeniden yükseldi! Katil İsrail ordusu bu kez kilise vakfını havaya uçurdu

Lübnan’ın güneyinde sivil yerleşim alanlarını ve dini mekanları hedef almaya devam eden İsrail ordusu, bu kez Deyr Mimas beldesinde bir insanlık suçuna daha imza attı. Çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı beldede, Ortodoks Kilisesi’ne ait vakıf binası ile tüm halkın içme suyunu sağlayan güneş enerjili kuyu tesisi patlayıcılarla yerle bir edildi. Saldırı, bölgedeki sivil yaşamı tamamen felç etmeyi hedefleyen bir stratejinin parçası olarak nitelendiriliyor.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hukuk tanımaz saldırıları, dini değerleri ve hayati altyapıyı hedef alarak genişliyor. Lübnan’ın güneydoğusundaki stratejik noktalardan biri olan Deyr Mimas beldesi, geçtiğimiz gece İsrail ordusunun ağır tahribatına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre; İsrail askerleri, Ortodoks Kilisesi’ne ait bir vakıf binasına ve beldenin can damarı olan, güneş enerjisiyle çalışan su kuyusuna patlayıcılar yerleştirdi. Saniyeler içinde havaya uçurulan tesisler, beldeyi hem manevi bir sığınaktan hem de en temel yaşam kaynağı olan sudan mahrum bıraktı.

Deyr Mimas beldesinden yapılan açıklamada, beldede kiliseye ait bir vakıf binası ile su kuyusunun patlayıcılarla havaya uçurulduğu doğrulandı.

Katil İsrail saldırısının yalnızca fiziksel bir hasardan ibaret olmadığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda belde halkının hayatının ayrılmaz bir parçası ile insanların güvenlik duyguları ve günlük yaşamlarının da hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun 2 gün önce Deyr Mimas'taki Ortodoks vakıf binası ve güneş enerjisiyle çalışan tüm beldeye içme suyu sağlayan tesise gece saatlerinde patlayıcı yerleştirdiği havaya uçurduğu aktarıldı.

KATİL İSRAİL'DEN İNANCA VE YAŞAMA BOMBA

Deyr Mimas Ortodoks Kilisesi de Facebook hesabından vakıf binasının harabeye dönen fotoğrafını birlik mesajı ile paylaştı.

Lübnan'ın güneydoğusunda İsrail ordusunun şiddetli kara saldırıları düzenlediği ve işgal ettiği bölgelerin yakınında bulunan Deyr Mimas beldesinde çoğunlukla Hristiyanlar yaşıyordu.

Terör devleti İsrail ordusunun beldeyi hedef alan saldırıları nedeniyle buradan çok sayıda kişi yerinden edildi.

