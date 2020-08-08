Lübnan'da sular durulmuyor! Ölü ve yüzlerce yaralı var

Bir yandan ekonomik kriz diğer yandan İsrail'in sınır ihlallerine uğrayan Lübnan'da kargaşa devam ediyor. Ülkenin başkenti Beyrut'ta "Hasep Günü" protestoları devam ederken, gösteriler sırasında çıkan olaylarda 1 polis memuru ölürken, 238 gösterici de yaralandı.

Protestocular Lübnan'da hükümetin istifasını istiyor. Kızgın göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binasının ardından Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binalaranı girdi.

Duruma müdahale eden Lübnan ordusu göstericilere sert bir şekilde müdahale etti.