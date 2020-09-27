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Aktüel Lübnan'da ordu güçlerine silahlı saldırı: 2 ölü
Aktüel

Lübnan'da ordu güçlerine silahlı saldırı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:21:18 -
Lübnan'da ordu güçlerine silahlı saldırı: 2 ölü

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın kuzeyinde orduya ait bir mevziye düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin hareket halindeki bir araçtan Arman-Minya mevkiinde yer alan mevziye ateş açtığı belirtildi.

Ordu güçlerinin teröristlere karşılık verdiği ve olayda 2 askerin yaşamını yitirdiği, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Diğer saldırganların ise kaçtıkları kaydedilirken, ordunun olayla ilgili çalışma başlattığı ifade edildi.

- Lübnan güçlerinden kuzeydeki Vadi Halid bölgesine operasyon

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, ülkenin kuzeyindeki Keftun beldesinde ağustos ayında yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yürütülen operasyonlar çerçevesinde, bugün kuzeydeki Vadi Halid bölgesinde bir terör hücresine bağlı tüm unsurların etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Söz konusu operasyondan önce Vadi Halid bölgesinde güvenlik güçleriyle silahlı unsurlar arasında çatışma çıkmıştı.

Keftun beldesinde, 21 Ağustos'ta hareket halindeki bir araçtan kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu 3 kişi ölmüştü.

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