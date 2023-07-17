Lübnan'da korkutan gerilim: Cumhurbaşkanı krizi ne olacak? Fransa, Katar, Mısır, ABD ve Suudi Arabistan ilan etti!

Fransa, Katar, Mısır, ABD ve Suudi Arabistan yetkilileri, Lübnan'ın ivedi bir şekilde cumhurbaşkanı seçmesi gerektiğini belirtti. Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride, Lübnanlı yetkililerin cumhurbaşkanı seçimini gerçekleştirmesi ve ekonomik reformları hayata geçirmesi gerektiği vurgulandı.

Fransa, Katar, Mısır, ABD ve Suudi Arabistan, 9 aydır cumhurbaşkanı krizi yaşayan Lübnan'ın ivedi bir şekilde herkesi kucaklayacak bir cumhurbaşkanı seçmesi gerektiğini belirtti.

Fransa, Katar, Mısır, ABD ve Suudi Arabistan yetkililerin katılımıyla Katar'ın başkenti Doha'da " Lübnan'da cumhurbaşkanı seçimindeki kriz" için bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiri Lübnan medyasında paylaşıldı.

Ortak bildiride, söz konusu 5 ülkenin temsilcilerinin, Lübnanlı yetkililerin ivedi bir şekilde cumhurbaşkanı seçimini gerçekleştirmesi ve vatandaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli ekonomik reformları hayata geçirmesini masaya yatırdıkları belirtildi.

Toplantıdaki 5 ülkenin Lübnan'ın egemenliği ve bağımsızlığına saygı duyduğuna yer verilen bildiride, Lübnan'da görev süresi 31 Ekim 2022'de sona eren 13. Cumhurbakanı Mişel Avn'ın yerine, 9 ay geçmesine rağmen yeni bir cumhurbaşkanı seçilemediği hatırlatıldı.

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Ülke temsilcilerinin cumhurbaşkanı seçimi sürecini tıkayan taraflara karşı harekete geçmek için olası seçenekleri de konuştukları kaydedildi.

Bildiride, "Lübnan'ın, ülkenin çıkarlarını önde tutan, vatandaşların refahına öncelik veren ve ulusu birleştirebilecek bir cumhurbaşkanı adayını seçmesi gerekiyor" denildi.

Fransa, Katar, Mısır, ABD ve Suudi Arabistan'ın Lübnan halkının menfaati için ülkeyi desteklemeye ve işbirliği içerisinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

Lübnan'daki cumhurbaşkanı krizi

Lübnan'da, 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine gelecek ismi belirlemek için Meclis'te yapılan oylamalardan bugüne kadar sonuç çıkmadı.

Meclis'te 14 Haziran'da düzenlenen son oturumda yarış, eski Maliye Bakanı Cihad Azur ve Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye arasında geçmiş, ancak yine hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli oyu alamamıştı.

Hizbullah ve müttefikleri Franciyye'yi; ülkedeki üç önemli Hristiyan partisi olan Lübnan Güçleri, Ketaib Partisi, Özgür Yurtseverler Hareketi ve Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi ile bazı Sünni ve bağımsız muhalif milletvekilleri ise Azur'u destekliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016'da Meclis'te düzenlenen 46'ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.

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