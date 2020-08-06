  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lübnan'da Dürzi lider Canbolat'tan Beyrut'taki patlama için "uluslararası soruşturma" talebi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:08:48 -
Lübnan'da Dürzi lider Canbolat'tan Beyrut'taki patlama için "uluslararası soruşturma" talebi

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin uluslararası soruşturma açılması ve mezhep temelli olmayacak şekilde seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.

Canbolat, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, güvenlik ile yargı birimlerinin çalışmalarında başarısız olduğunu ve kendilerini aklamaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Bu nedenle yerel soruşturma komitesine ve iktidardaki "çeteye" güvenmediklerini söyleyen Canbolat, "seçimlerin, mezhep temelinde olmaması ve Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili uluslararası bir araştırma komitesi kurulması" çağrısında bulundu.

Canbolat, patlamaya ilişkin uluslararası soruşturma yapılmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Beyrut ziyaretine işaret eden Canbolat, devletin devamı için uluslararası ve Arap ülkeleriyle dayanışma içinde olunması gerektiğini aksi halde Lübnan'ın kaybolabileceğini söyledi.

Canbolat, Macron ile gerçekleştirilecek görüşmelerin önemli olacağını kaydetti.

Lübnan'daki limanlar ve geçişler üzerinde etkili bir kontrol olması gerektiğini ifade eden Canbolat, zarar ne olursa olsun ülkeyi bu tartışmadan çıkaracak tarafsız bir hükümet olması gerektiğini ifade etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüste beklenen oldu... Yasaklar geliyor!
Korona Virüs

Koronavirüste beklenen oldu... Yasaklar geliyor!

Koronavirüs vakalarında yeniden binin üzerine çıkılmasıyla yeni önlemler gündeme geldi. Buna göre vaka sayılarının kontrol altına alınamadığ..
Yandaş gazeteci Muharrem İnce’nin oy oranını açıkladı! İşte son anket sonucu
Siyaset

Yandaş gazeteci Muharrem İnce’nin oy oranını açıkladı! İşte son anket sonucu

CHP yandaşı İsmail Saymaz, yeni parti kuracağı belirtilen Muharrem İnce’nin masasındaki anket sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu...
Üniversite tercihleri kaç gün sürüyor?
Eğitim

Üniversite tercihleri kaç gün sürüyor?

2020 YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercih dönemi başladı. Adaylar internette “Üniversite tercihleri ne zaman 2020” , “üniversi..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı