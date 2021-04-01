Lübnan’da durum kritik! Ellerindeki yıkıcı silahlara tepki göstererek seslendi! ‘Savaşa zorlamak mı istiyorsun?’

Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, ülkede barış ve savaş kararını "kendi başına almakla" suçladığı Hizbullah'ın elindeki silahlara tepki gösterdi.

Patrik Rai'nin, ABD ve Kanada'daki Lübnanlı gurbetçilerle çevirim içi buluşmasında Hizbullah'a yönelik sert eleştirilerini içeren video kaydı, Lübnan basını ve sosyal medyada geniş yer aldı.

Konuşmasında aylardır Lübnan için "bölgede tarafsız kalma" önerisinde bulunduğunu vurgulayan Rai, Hizbullah'a şu soruları yöneltti,

"Tarafsız kalmaya neden karşı çıkıyorsun, beni savaşa mı zorlamak istiyorsun? Lübnan'ı savaş halinde mi tutmak istiyorsun? Savaş kararı alınca benim görüşümü soruyor musun? Suriye, Irak ve Yemen'e gitmek için onayımı istiyor musun? İsrail'e karşı barış veya savaşa kalkıştığında hükümetin görüşünü alıyor musun? Ki Anayasa, savaş ve barışın hükümetin üçte birinin onayıyla ilan edileceğini belirtiyor."

Lübnan'a önerdiği "tarafsızlık" tutumunun Hizbullah'ın da yararına olduğunu söyleyen Rai, "Sen (Hizbullah) ise ne benim ne de kendi halkının çıkarlarını dikkate alıyorsun. Hizbullah'tan bazı insanlar bize gelerek, bu silahlar (Hizbullah'ın silahları) bize karşı diye konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Rai, Hizbullah'ı destekleyen halk kesiminin de kendileri gibi açlıkla mücadele ettiğini savundu.

Konuyla ilgili Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da Müslüman ve Hristiyan dinlerine mensup mezhep eksenli siyasi güçler, aylardır yeni hükümeti kurma konusunda anlaşamıyor.

Maruni Patriği Rai, 17 Ağustos 2020'de başkent Beyrut'taki bir ayin sırasında Hizbullah'ın silahlarına işaret ederek, ordunun dışındaki bir gücün elindeki silahlara meşruiyet verilmemesi gerektiğinin altını çizmişti. Rai, söz konusu konuşmasında Lübnan'ın bölgede tarafsız kalmakla istikrarını koruyabileceği önerisinde bulunmuştu.

Rai, 27 Şubat'ta da ekonomik ve siyasi krizin çözümü için Birleşmiş Milletler himayesinde uluslararası diyalog konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Patrik'ten gelen söz konusu çağrı, Hizbullah başta olmak üzere bazı siyasi kesimler tarafından eleştirilmişti.