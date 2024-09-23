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Gündem Lübnan'da bugün en az 100 kişi öldü
Gündem

Lübnan'da bugün en az 100 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-09-23 15:47:00 -
Lübnan'da bugün en az 100 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail Lübnan’da yoğun bombardımanını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından sabah saatlerinden bu yana İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 100, yaralı sayısının ise 400’den fazla olduğu bildirildi. Açıklamada, öldürülenler arasında çocukların, kadınların ve sağlık görevlilerinin bulunduğu aktarıldı.

Hizbullah ise İsrail ordusunun çeşitli askeri noktalarına çok sayıda roket fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada saldırıların “İsrail'in güney ve Bekaa bölgelerini hedef alan düşman saldırılarına karşılık” olduğu belirtilirken, İsrail'in kuzeyindeki 2 askeri mevzinin ve Hayfa kentinin kuzeyindeki Rafael savunma sanayi komplekslerinin bombaladığı ifade edildi.

Lübnanlı telekom operatörü Ogero'nun Başkanı Imad Kreidieh, Lübnanlıların bugün İsrail tarafından gelen 80 binden fazla şüpheli arama aldığını ve arayanların insanların tahliye edilmesini istediğini söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sabah saatlerinden bu yana İsrail Hava Kuvvetleri’nin Lübnan'da 300'den fazla Hizbullah hedefini vurduğunu açıklamıştı.

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