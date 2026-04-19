Lübnan'da bir Fransız askeri öldürüldü

Fransa Cumhurbaşkanı ve UNIFIL, saldırıda bir Fransız barış gücü askerinin öldüğünü, üç askerinin de yaralandığını, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Hem Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de UNIFIL saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu, ancak Lübnanlı grup olaya karıştığını reddetti.

Güney Lübnan'daki Ganduriye köyü yakınlarında yaşanan saldırı, İsrail ile Hizbullah arasında perşembe gece yarısı yürürlüğe giren 10 günlük ateşkesin ardından gerçekleşti.

Macron sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Her şey bu saldırının sorumluluğunun Hizbullah'ta olduğunu gösteriyor. Fransa, Lübnan makamlarından sorumluları derhal gözaltına almasını ve UNIFIL ile birlikte sorumluluklarını yerine getirmesini talep ediyor." dedi.

Beyrut'ta üç yargı yetkilisi, Lübnan Askeri Mahkemesi'nin saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını ve faillerin kimliğini belirlemek için ordunun istihbarat birimiyle temas halinde olduğunu söyledi.

Hizbullah ise saldırıyla bağlantısını reddetti ve yaptığı açıklamada, olayın tüm koşullarını belirlemek için Lübnan ordusu soruşturmasını tamamlayana kadar sorumluluk yükleme ve hüküm verme konusunda temkinli olunması çağrısında bulundu.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Catherine Vautrin, olaya ilişkin açıklamasında, askerlerin pusuya düşürüldüğünü belirtti. Vautrin, askerin, Hizbullah ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle birkaç gündür izole durumda bulunan bir UNIFIL noktasına giden yolu açma görevi sırasında saldırıya uğradığını söyledi.

