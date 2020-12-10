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Aktüel Lübnan yargısından Başbakan Diyab ve eski bakanlara Beyrut'taki patlamada "ihmal" suçlaması
Aktüel

Lübnan yargısından Başbakan Diyab ve eski bakanlara Beyrut'taki patlamada "ihmal" suçlaması

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:35:25 -
Lübnan yargısından Başbakan Diyab ve eski bakanlara Beyrut'taki patlamada "ihmal" suçlaması

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Hassan Diyab ile eski üç bakana, 190'ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla kişinin yaralandığı Beyrut Limanı'ndaki patlamada "görevi ihmal" suçlaması yöneltildi.

Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamayı soruşturan Yargıç Fadi Savvan, Başbakan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçladı.

Yargıç Savvan'ın 14 Aralık Pazartesi günü Diyab'ın ifadesine başvurmak için Hükümet Sarayı'na gideceği, patlamayla ilgili suçlanan diğer bakanların ise gelecek hafta adliyede ifade verecekleri aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Yargıç Savvan'ın, Başbakan Diyab ve eski bakanları "Beyrut Limanı'na patlamaya yol açan amonyum nitrat maddesine ilişkin uyarılar konusunda gerekli adımları atmamak" ile suçladığı ifade edildi.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım'da patlamayla ilgili 3'ü gıyaben olmak üzere toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurmuştu.​​​​​​

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