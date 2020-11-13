  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Lübnan'da şimdiye kadar kayda geçen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:01:28 -
Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 21, Cezayir'de ise 14 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1904 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, ülkede şimdiye kadar kayda geçen en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı belirtildi.

Son verilerle birlikte, can kaybının 796, vaka sayısının 102 bin 607'ye, iyileşen sayısı ise 56 bin 159'a ulaşıldı.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 sebebi ile 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 867 yeni vaka tespit edildiğini , 402 kişinin de iyileştiğini açıkladı.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 125'e, vaka sayısı ise 65 bin 975'e yükseldi.

İyleşen hasta sayısı da 43 bin 779'a ulaştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar, 'Bölgede çok büyük gelişmeler var' diyerek açıkladı
Gündem

Mete Yarar, 'Bölgede çok büyük gelişmeler var' diyerek açıkladı

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, terör operasyonları sonrası Kuzey Irak'ta iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK ile ilgili çarpıcı bilgiler verd..
Ermeni askerin İran itirafı gündeme bomba gibi düştü: 30 milyon Azeri'yi...
Dünya

Ermeni askerin İran itirafı gündeme bomba gibi düştü: 30 milyon Azeri'yi...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla son buldu. Bu süreçte İran hü..
Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”
Ekonomi

Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki yenilenme sinyalinin ardından yabancı yatırımcının güveni arttı. Muhalif söylemleriyle ön ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay