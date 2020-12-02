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Aktüel Lübnan Merkez Bankası: Temel ürünlere verilen sübvansiyon desteği iki aydan fazla süremez
Aktüel

Lübnan Merkez Bankası: Temel ürünlere verilen sübvansiyon desteği iki aydan fazla süremez

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:10:51 -
Lübnan Merkez Bankası: Temel ürünlere verilen sübvansiyon desteği iki aydan fazla süremez

BEYRUT (AA) - Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, ülkedeki temel ürünlere verilen sübvansiyon desteğinin iki aydan fazla devam ettirilemeyeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalına yaptığı açıklamada Selame, Lübnan'daki temel ürünlere verilen sübvansiyon desteğinin iki aydan fazla devam ettirilemeyeceğini, devletin mevcut mali krize çözüm getirecek planlar yapması gerektiğini söyledi.

Selame, bankaların kapatılmasıyla başlayan süreçte Merkez Bankasının para akışını güvenceye almaya çalıştığını ama artık ödeme sıkıntısı çektiğini ifade etti.

Merkez Bankasının inceleme kapsamında devlet hesaplarını teslim edeceğini aktaran Selame, yerli bankaların hesaplarının tesliminin ise yasal düzenlemeler gerektirdiğini kaydetti.

- Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Lübnan Geçici Başbakanı Hasan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Ekonomik kriz içindeki Lübnan, Beyrut Limanı'nda ağustos ayında meydana gelen büyük patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Halk, siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.

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