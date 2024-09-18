Lübnan medyası: Çağrı cihazları yine patlatıldı dedi! AB'den 'Lübnan' açıklaması geldi! Son derece endişe verici

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan’da dün aralarında Hizbullah üyelerinin de olduğu 12 kişinin öldüğü çağrı cihazı patlamalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Borrell, saldırı ‘hedef gözetilerek’ düzenlenmiş gibi görünse de ölü ve yaralılar arasında sivil ve çocukların olduğunu ifade ederek, “Bu durumun son derece endişe verici olduğunu düşünüyorum” dedi.

'BU SALDIRILARI ANCAK KINAYABİLİRİM'

DHA'nın aktardığına göre, Borrell, açıklamasında, “Lübnan'da dün meydana gelen bir dizi patlamanın ardından Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib’i aradım. Kendisi bana ülke genelinde birçok bölgede çok sayıda elektronik cihazın patlamasıyla ilgili bilgi verdi. Binlerce insan yaralandı, yüzlercesinin durumu kritik, hastaneler çöküyor" ifadelerini kullandı.

Josep Borrell, sözlerini şöyle sürdürdü: "Saldırılar hedef gözetilerek yapılmış gibi görünse de siviller arasında ayrım gözetmeksizin ağır hasarlara yol açtı. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk da var. Bu durumun son derece endişe verici olduğunu düşünüyorum. Lübnan'ın güvenlik ve istikrarını tehlikeye atan ve bölgede tırmanma riskini arttıran bu saldırıları ancak kınayabilirim. Avrupa Birliği tüm paydaşlara, tüm bölge ve ötesi için ağır sonuçları olacak topyekûn bir savaşı önleme çağrısında bulunur."

Ne olmuştu?

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında, 17 Eylül Salı günü eş zamanlı patlamalar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer ve Hizbullah yaşanan olaydan İsrail'i sorumlu tutarken Tel Aviv'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışma sürecinde, son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.