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Aktüel Lübnan Maruni Patriği'nden Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki
Aktüel

Lübnan Maruni Patriği'nden Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-31 19:25:43 -
Lübnan Maruni Patriği'nden Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, dini değerlere çirkin saldırıyı ve özgürlük kılıfı altında Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlerin yayımlanmasını kınadı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Rai, başkent Beyrut'un kuzey kesiminde yer alan Bkerke'deki Maruni Patrikhanesinde düzenlenen ayinde konuştu.

Patrik Rai, Maruni Kilisesinin, dini değerlere çirkin saldırıyı ve özgürlük kılıfı altında Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlerin yeniden yayımlanmasını kınadığını belirtti.

Ayrıca Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı da kınayan Rai, İslam ve Hristiyan dünyası arasında ortaklığı güçlendirme ve dinler arası çatışma atmosferini yok etme çağrısında bulundu.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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