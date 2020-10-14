Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığı müzakereleri 28 Ekim'de devam edecek

BEYRUT (AA) - Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik dolaylı müzakerelere, 28 Ekim'de devam edilecek.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'le deniz sahasındaki anlaşmazlığa dair Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başlayan müzakerelerin ilk oturumunun tamamlandığı belirtildi.

İkinci oturumun Lübnan'ın güneyinde yer alan BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargâhında 28 Ekim'de yapılacağı ifade edildi.

BM himayesinde ve ABD ara buluculuğunda başlayan dolaylı müzakerelerin görüşmelerine, iki ülkeyi temsil eden heyetlerin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Schenker ve BM Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis katıldı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, dolaylı müzakerelerde Lübnanlı heyete başkanlık eden Pilot Tuğgeneral Bessam Yasin, bugünkü görüşmede BM ve ABD'ye üstlendikleri rollerden dolayı teşekkür etti.

- "Nihai metin, Lübnanlı makamlar tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacak"

UNIFIL karargâhında gerçekleştirdikleri bu oturumla, iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi sürecinde ilk adım olan dolaylı teknik müzakerelerin başladığını hatırlatan Yasin, "Ülkemizin yüce çıkarları doğrultusunda müzakere sürecinin makul bir süre içerisinde tamamlanmasını umuyoruz." dedi.

Uluslararası hukuk ve BM tarafından onaylanan, iki ülke arasında 1949 yılında varılan anlaşma doğrultusunda ülkelerinin deniz sınırını belirlemek üzere burada bulunduklarını aktaran Yasin, şunları kaydetti:

"Bunun mukabilinde diğer tarafların uluslararası hukuk uyarınca üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini ve tartışmaların gizliliğini korumasını bekliyoruz. Dolaylı teknik müzakerelerin toplantılarına dair tartışma ve hazırlıklar ile sınırı belirlemeye ilişkin nihai metin, Lübnanlı ilgili makamlar tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacaktır."

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargâhında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.

Lübnan ve İsrail heyetleri, deniz sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerinin ilk oturumu için bu sabah iki ülke arasında konuşlu bulunan UNIFIL karargâhına bir araya gelmişti.



