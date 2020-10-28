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Aktüel Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin ikinci turu başladı
Aktüel

Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin ikinci turu başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:19:00 -
Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin ikinci turu başladı

BEYRUT (AA) - Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik müzakerelerin ikinci turu Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başladı.

Beyrut ve Tel Aviv temsilcilerinin, iki ülke arasında uzun süredir devam eden kara ve deniz sınırı ihtilafını sonlandırmak üzere 14 Ekim'de Lübnan'ın güneyinde konuşlu bulunan BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargâhında başlattığı müzakerelere bugün devam ediliyor.

BM himayesinde ve ABD ara buluculuğunda sürdürülen müzakerelere, iki ülkeyi temsil eden heyetlerin yanı sıra ABD ve BM Lübnan temsilcileri katılıyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turunun yarın da sürmesi bekleniyor.

Bu arada UNIFIL ve Lübnan ordusuna bağlı birliklerin, sınır bölgesinde güvenlik tedbirlerini artırdığı gözlendi.

- Müzakerelerin ilk aşaması deniz sahasıyla sınırlı olacak

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargâhında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, sınır anlaşmazlığı konusunda İsrail'le yapılacak müzakerelerin ilk aşamasının "teknik ve deniz sahasıyla" sınırlı olacağını açıklamıştı.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

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