Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri, Macron'un açıklamalarını eleştirdi

BEYRUT (AA) - Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri Şeyh Emin el-Kurdi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin, "Macron'un özgürlük anlayışı halkları birbirine karşı kışkırtarak dini çatışmalara neden oluyor." dedi.

Fetva Kurulu Genel Sekreteri Kurdi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarını ve bazı gazetelerde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını değerlendirdi.

Kurdi, "Macron'un yaymaya çalıştığı ve gerçek niyetini gizlediği özgürlük anlayışı halkları birbirine karşı kışkırtarak dini çatışmalara neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Fransa'da Samuel Paty adlı bir öğretmenin öldürülmesini kınayan Kurdi, olay sonrasında başörtülü bir kadına yönelik şiddet uygulandığını ve camilerin kapatıldığını hatırlattı.

Kurdi, "Dünya çapında 2 milyar Müslümanın kalbi öfke ve yenilen haklarını alma arzusuyla dolu." uyarısını yaptı.

- Fransa'da karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen öldürülmüştü



Paris yakınlarındaki Conflans Sainte-Honorine semtinde, 16 Ekim’de Samuel Paty adlı bir öğretmenin cesedi başı kesik halde bulunmuştu.



Fransız yetkililer, öğretmenin, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçak görülen ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülen bir kişi tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.



Ortaokul seviyesindeki öğrencilerine verdiği derste İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, bu yüzden öğrenci velilerinin tepkisini çektiği belirtilen öğretmenin ölümünün ardından Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlar'a yönelik baskınlar başlatmıştı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olaya ilişkin konuşmasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.