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Dünya

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti

Dün gece darbe iddiaları ile gündeme gelen Lübnan'da, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Beyrut'taki patlama nedeniyle görevinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:59:00 - 2020-08-09 12:30:05
Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, 4 Ağustos'ta Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası hükümetteki görevinden isitfa kararı aldı.

Menal Abdussamed, bir basın açıklaması yaparak "Lübnanlılardan özür dilemek istiyorum. Karşılaştığımız zorluklar nedeniyle onların özlemlerini yerine getiremedik. Beyrut'taki felaketin ardından halkın iradesine yanıt olarak görevimden istifa ediyorum" dedi.

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Yorumlar

merdo

olmaz sen istifa edemezsin. çek dilekçeni. yeni kabinede sana yer vermeyiz gerekirse. ama sen istifa edemezsin. soysuzluk yapma.
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