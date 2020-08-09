Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti
Dün gece darbe iddiaları ile gündeme gelen Lübnan'da, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Beyrut'taki patlama nedeniyle görevinden istifa etti.
Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, 4 Ağustos'ta Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası hükümetteki görevinden isitfa kararı aldı.
Menal Abdussamed, bir basın açıklaması yaparak "Lübnanlılardan özür dilemek istiyorum. Karşılaştığımız zorluklar nedeniyle onların özlemlerini yerine getiremedik. Beyrut'taki felaketin ardından halkın iradesine yanıt olarak görevimden istifa ediyorum" dedi.