Lübnan Dışişleri Bakanlığı: Nijerya açıklarında korsanlarca kaçırılan gemicilerin durumu iyi

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan gemicilerin iyi olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın Abuja Büyükelçisi Husam Diyab, kaçırma eylemini gerçekleştirenlerin gemicilerin çalıştığı denizcilik şirketinin müdürüyle iletişime geçtiğini iletti. Şirketin müdürü kaptan, yardımcıları ve kaçırılan 2 Lübnanlı gemici ile konuştu. Kaçırılanların hepsinin durumu iyi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gemicilerin serbest bırakılması için korsanların istediği fidye miktarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğü, Lübnan'ın Abuja Büyükelçisi'nin, tüm gemicilerin salıverilmesi için konuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından salı günü yapılan yazılı açıklamada, Nijerya açıklarında korsanların bir Lübnan gemisine saldırarak 3'ü Lübnanlı 8 gemiciyi kaçırdığı bildirilmişti.

Mısır'da yayınlanan El-Yevm es-Seba gazetesi de kaçırılanlar arasında biri mühendis, diğeri subay 2 Mısırlı denizcinin de bulunduğunu yazmıştı.

