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Dünya Lübnan Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiler
Dünya

Lübnan Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiler

Arap ülkesi Bahreyn, Lübnanlı yetkililerin son dönemdeki açıklamaları nedeniyle Manama'daki Lübnan Büyükelçisinden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 04:11:00 -
Lübnan Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiler

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları nedeniyle yaşanan "büyükelçi krizi" büyümeye devam ediyor. Bahreyn, Körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan'dan sonra, Lübnan Büyükelçisinin ülkesine geri dönmesini isteyen ikinci ülke oldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Lübnanlı yetkililerin kabul edilemez ve olumsuz tavır ve açıklamaları nedeniyle Lübnan Büyükelçisi Milad Hanna Nemmur'dan 48 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, Bahreyn'de ikamet eden Lübnanlıları etkilemeyeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan dün, Lübnan'ın Riyad'daki Büyükelçisi Fevzi Kabbara'nın 48 saat içinde ülkesine dönmesini istemiş ayrıca Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi istişare için geri çağırmış ve Lübnan'dan tüm ithalatı da durdurmuştu.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

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