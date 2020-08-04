Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan Beyrut'taki patlamada yaralı ve ölü sayısı kaç?

Yetkililerin açıklamasına göre patlama sonrası en az 2 bin 700 kişi yaralandı 50 kişi ise hayatını kaybetti. Kentin limana yakın kısmında patlamanın etkisiyle binaların çöktüğü ve enkaz altında kalanların olduğu ifade edildi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi, patlamanın etkisiyle elçiliğin camlarının kırıldığını belirtirken iki Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Patlamanın KKTC'den de hissedildiği ifade edildi.

Beyrut limanında meydana gelen çok büyük patlamaların limana yakın bir depoda saklanan patlayıcı özelliği bulunan maddeden kaynaklandığı belirtildi.

Patlamaların ilk görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Görüntülerde patlamanın meydana geldiği bölgeden büyük bir duman bulutunun yükseldiği görüldü. Dumanların yükseldiği alanda ikinci bir patlamanın da yaşandığı kameralara yansıdı.

LÜBNAN BAŞBAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Patlamanın ardından açıklamada bulunan Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, "Büyük felaket Lübnan'ı vurdu. Sorumlular bugün yaşananlar için bedel ödeyecek. 2014'ten bu yana orada bulunan bu tehlikeli depoyla ilgili tüm gerçekleri açığa çıkaracağız. Bütün kardeş ülkeleri Lübnan'la birlikte olmaya ve yardım etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hayatını kaybedenler için çarşamba gününün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.