Lübnan Beyrut'ta neden patlama oldu? Lübnan'daki patlamanın sebebi ne?

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı. Helikopterlerin de yangına müdahale etmek için havalandığı görüldü. Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

Lübnan Beyrut'ta neden patlama oldu?

Lübnan'nın başkenti Beyrut'tan gelen son dakika haberine göre Limanda yer alan, patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, patlamanın meydana geldiği liman çevresinde çok büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanı, ilk açıklamasında 25 kişinin öldüğünü, 2 bin 200 kişi yaralandığını bildirmişti.Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Bakan sonraki açıklamasında Beyrut'taki patlamada ölü sayısının 50'ye yükseldiğini duyurdu. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab: "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, meydana gelen patlamaya ilişkin, Kardeş Lübnan halkının ve Beyrut’luların yanındayız. "Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan’ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır. " ifadelerini kullandı

Patlamada ölü ve yaralı sayısı kaç?

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada ölenlerin sayısının 50'ye ulaştığını, yaklaşık 2 bin 700 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Olayın ardından ülke genelinde yas ilan edildi.