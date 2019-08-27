0553 313 94 23

Lübnan Başbakanı Hariri İsrail'in ihlallerini Lavrov'la görüştü

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri:- "Başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırı tehlikeli bir eylem olmasının yanı sıra Lübnan'ın egemenliğine taciz ve yıllardan beri bölgede istikrar sağlayan Birleşmiş Milletlet Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına aykırı bir adımdır"

27 Ağustos 2019 Salı 14:00
Lübnan Başbakanı Hariri İsrail'in ihlallerini Lavrov'la görüştü

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Lübnan Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, Lavrov'la görüşmesinde İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerini ele aldı.

İsrail'in, Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyine insansız hava aracı (İHA) göndermesini "tehlikeli bir eylem" olarak nitelendiren Hariri, "Başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırı tehlikeli bir eylem olmasının yanı sıra Lübnan'ın egemenliğine taciz ve yıllardan beri bölgede istikrar sağlayan Birleşmiş Milletlet Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına aykırı bir adımdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'e ait iki İHA'nın düştüğü bölgenin sivil yerleşim alanı olduğunu vurgulayan Hariri, bunun bölgede tahmin edilemeyecek sonuçlara yol açabilecek bir gerginliği tetiklediğini belirtti.

Lübnan Başbakanı ayrıca ülkesinin, gerginliğin tırmanmasını önleme ve sınırlarına yönelik tekrarlanan ihlallere karşı net bir mesaj iletme konusunda Rusya'ya güvendiğinin altını çizdi.

Başbakan Hariri, dün de İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerini görüşmek üzere BMGK'nin daimi üyesi 5 ülkenin Beyrut'taki büyükelçileri ile bir araya gelmişti.

- İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlalleri devam ediyor

Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'e ait keşif İHA'larının ülkenin doğusundaki Baalbek ve diğer bazı bölgelerde uçuşlarına devam ettiğini aktardı.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

- Ne olmuştu?

Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan resmi ajansı dün de ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevzilerin gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail ile Hizbullah örgütü arasında 2006'da Lübnan toprakları ve İsrail'in kuzeyinde çıkan çatışma Lübnan'da büyük bir yıkıma yol açmıştı. "Temmuz Savaşı" olarak bilinen ve 33 gün süren savaş, BMGK'nin 1701 sayılı kararı ile son bulmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:00
  1. Başbakan Saad el-Hariri
  2. Lübnan
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yapı Kredi'ye dijital bankacılık alanında 14 ödül
    1. Yapı Kredi'ye dijital bankacılık..
    2. Çiğlili minikler drama etkinliğinde..
    3. Endonezya'nın başkentinin Borneo..
    4. “Avrupa ile ABD arasındaki ticaret..
    5. 3 günde 300 kişiyi dinledi
    6. Bıyıkali yeni içme suyu deposuna..
    7. Kaymakam Bilici’den bin 750 rakımlı..
    8. "Üreticiden Tüketiciye Pazarı"..
    9. Elektrikli bisikletin çarptığı kişi..
    10. İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içindeki..
    11. Kilis’te çiçeklendirme çalışmaları
    12. Hendek’te yollar yeni yüzüne kavuştu
    13. Halk Oyunları Festivaline yoğun ilgi
    14. Kocaali Sosyal Tesisleri 22 bin 540..
    15. Tatlıses’ten iş insanlarına çağrı
    16. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7..
    17. ETOS’dan ‘Kadına Şiddetle’ ilgili..
    18. İrfan Buz: “Şampiyon olacağımıza yüzde..
    19. Bursa'da silahlı çatışma: 1 ölü, 4..
    20. Alkollü şahıslar önce köpeği, sonra..
    21. Kuşaklama kanalının ihale oluru..
    22. Milletvekili Tüfenkci’den SAVDES-SEN’e..
    23. Komşularının merak ettiği vatandaş..
    24. Başkan Çınar, cami temel atma törenine..
    25. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı!..
    26. Malatya Yeşilyurt Belediyespor tur..
    27. Kanser hastası kadın: "Çocuklarım için..
    28. "ABD ile müzakere bugünkü şartlarda..
    29. Başkan Kılınç’tan, kolej minibüs hattı..
    30. İnegöl’de silahlı çatışmada ağır..
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’