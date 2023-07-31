LPG'li otomobil gaz sızdırınca alev alev yandı!
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, LPG'li otomobil seyir halindeyken motor bölümü bir anda alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
LPG borusundan gaz sızıntısı tespit edildi!
Su ve köpükle soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede, yangının LPG borusundan çıkan gazdan kaynaklandığı tespit edildi.
Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.