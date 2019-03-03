LPG’li araçlara ilgi artıyor

Uluslararası piyasalarda motorin fiyatının ton başına 575 dolardan 630 dolara, benzinin ton fiyatı ise 566 dolardan 593 dolara yükselmesi tüketicilerin akaryakıt için ödedikleri bedellere zam olarak yansıyor. Brent petrol fiyatının 70 dolar seviyesine gelmesiyle birlikte Türkiye’deki akaryakıt istasyonları fiyat ayarlamasına gitmek zorunda kaldı. Daha ekonomik olduğu düşünülen dizel araçların artık tercih edilmemeye başlandığına dikkat çeken uzmanlar, yeni araç alacaklar için LPG’nin en akılcı tercih olduğunu dile getiriyor.

Yüzde 40 tasarruflu

Alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye distribütörü 2A Mühendislik CEO’su Kadir Örücü, dizel aracın satın alma ve bakım maliyetlerinin benzinli araçlardan daha yüksek olduğunu belirterek, “En akılcı tercih LPG kullanmaktır. Otomobiliniz ister 15 bin km, isterse 45 bin km ya da daha fazla yol yapsın, her halükârda LPG’li araç, dizel araca kıyasla çok daha ekonomik olup yüzde 40 tasarruf sağlama imkanı veriyoruz” dedi.