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Otomotiv LPG'li araç sahiplerine kötü haber! 3 ay daha girilemeyecek
Otomotiv

LPG'li araç sahiplerine kötü haber! 3 ay daha girilemeyecek

LPG’li araçların kapalı otoparkları kullanabilmesi için getirilen yönetmelik üç ay kadar ertelendi. LPG'li araç sahiplerinin 3 ay daha kapalı otoparklara giremeyecekleri karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:31:00 -
LPG'li araç sahiplerine kötü haber! 3 ay daha girilemeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığın tarafından hazırlanan otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihine erteleme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" başlıklı karar ile bu değişikliğin tarihinin "31 Aralık 2020'den, 31 Mart 2021'e" ertelendiği belirtildi.

Düzenleme ile LPG’li araçlar kapalı otoparkların sadece birinci bodrum katına inebileceklerdi. Giriş sırasında ise LPG’li araçların bazı yönetmelik kurallarına uyması bekleniyordu. Ancak erteleme ile birlikte 3 ay daha LPG'li araçların kapalı otoparklara girmeleri yasaklanmış oldu.

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