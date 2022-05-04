LPG fiyatı ne kadar oldu? LGP indirimi var mı, LPG ne kadar inecek?

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre Cuma gecesinden geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatından 1 lira indirim gerçekleşecek. Böylece 11 liranın üzerinde olan LPG yapılacak indirim ile birlikte 10 lira seviyelerine düşecek

Güncel LPG fiyatları ne kadar?

İstanbul’da LPG fiyatı: 11.75 TL

Ankara’da LPG fiyatı: 11.97 TL

İzmir’de LPG fiyatı: 11.69

Benzin fiyatı ne kadar?

İstanbul İzmir ve Ankara’da benzinin litre fiyatı 20 liranın üzerinde satışa sunulurken motorin ise 3 büyükşehirde 22 liranın üzerinde. Yaşanan dalgalanmalar ve petrol piyasasındaki gerginlik nedeniyle önümüzdeki günlerde motorin ve benzine tekrar zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına gelen son zammın ardından Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgilere göre 4 Mayıs güncel pompa fiyatları ise şöyle;

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

Ankara’da bir litre benzin fiyatı: 20,43 TL

İzmir’de bir litre benzin fiyatı: 20,45 TL

Motorin ne kadar?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,10 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL