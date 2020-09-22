Lozan anlaşması ihlal edildi! Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti

Lozan ile belirlenen askerden arındırılmış bölgelerin ihlali gerekçesi ile Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti.

İlan edilen NAVTEX 24 Eylül saat 11.00’e kadar geçerli olacak.

NAVTEX nedir?

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden oluşturulan NAVTEX, denizcilerin kullandığı bir komünikasyon sistemidir. Bu sistemle, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, güvenlik ve denizde emek harcama meydana getirilen sahalar hakkındaki malumat verilir. Uluslararası bir faks makinası benzer biçimde çalışır.

Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex aleti bulunmalıdır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, bu sistemi kullanarak yapacağı öğrenim ve tatbikatların bilgisini evvelde duyurur ve bu sahalara girilmemesi mevzusunda uyarılarda bulunur.