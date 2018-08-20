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Love'un ayrılma şartı belli oldu

İzmir ekibi Göztepe'nin transfer listesinde yer alan Vagner Love, "Beşiktaş'ta daha kendimi kanıtlayamadım." dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:03
Love'un ayrılma şartı belli oldu

Süper Ligin 2. haftasında bugün Büyükşehir Bld. Erzurum ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.

Sezon başından beri Fabri, Dusko Tosic, Matej Mitrovic, Pedro Franco, Anderson Talisca, Denys Boyko, Aras Özbiliz, Veli Kavlak ve Atınç Nukan'la yollarını ayıran siyah-beyazlılarda son yolcu isim ise devre arasında Alanya'dan alınan Wagner Love...

ÜCRET YARI YARIYA ÖDENECEK

Göztepe'nin İsveçli golcü Marcus Berg'den istediği astronomik rakam nedeniyle vazgeçmesinin ardından transfer listesinin 1 numarasına Brezilyalı golcü yazıldı. 2 kulüp yetkililerinin anlaşma noktasında çok yakın oldukları 34 yaşındaki oyuncunun ayrılmak için Beşiktaşlı yetkililerden tek bir isteği bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların bonservisi ile almak istediği Love'ın bu konudaki cevabı, "Satılık gitmem. Burada kendimi daha gösteremedim. Geçen sezon devre arasında gelmem nedeniyle, iyi form tutamadım ve kendimi gösterme fırsatı da bulamadım. Türkiye'de bir yere gidersem kiralık gider ve formada şekilde geri dönerim" dediği öğrenildi.

Ayrıca Kartal'dan yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Brezilyalı golcünün gelecek sezon alacağı paranın 1.1 milyon Euro'sunu Göztepe'nin, diğer yarısı olan 1.1 milyon Euro'yu da siyah-beyazlıların ödeyeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:03
  1. Dusko Tosic
  2. Veli Kavlak
  3. Beşiktaş
  4. Erzurum
  5. Talisca
  6. Love

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