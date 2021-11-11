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Sağlık Lösemi tedavi edilebilen bir hastalık
Sağlık

Lösemi tedavi edilebilen bir hastalık

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Uz, löseminin (kan kanseri) tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 00:27:00 -
Lösemi tedavi edilebilen bir hastalık

Doç. Dr. Burak Uz, “Halk arasında ‘kan kanseri’ olarak bilinen, daha tıbbi bir ifade ile kemik iliğinde ‘blast’ adı verilen olgunlaşmamış öncül kan hücrelerinin çeşitli nedenlerle kontrolsüz çoğalmasıyla kendini gösteren hastalıktır. Sebebi halen kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte çevresel faktörler (iyonizan radyasyon, kimyasal ajanlar), tekrarlayıcı genetik anomaliler, bazı hastalıkların varlığı (down sendromunda lösemi riski yaklaşık 10-100 kat artar), önceden çeşitli nedenlerle kemoterapi ve/veya radyoterapi almak lösemi sıklığını belli oranlarla arttırmaktadır. Kan sayımında veya çevresel kan yaymasında anormallik saptanan hastalara kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi yapılır. Kemik iliği işlemi erişkinlerde genellikle lokal anestezi altında leğen kemiğinden (çocuklarda ise iman tahtası denilen sternum kemiğinden) yapılır. Ayrıca ileri incelemeler ve löseminin tiplendirilmesi için genetik ve akım sitometri örnekleri de alınır. Günümüzde löseminin tanı ve sınıflandırma kriterleri Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği kriterler çerçevesinde yapılmaktadır. Lösemiler ortaya çıkış zamanlarına göre ‘akut’ ve ‘kronik’ olmak üzere 2’ye ayrılır. Akut lösemiler genellikle birdenbire ortaya çıkar ve gürültülü seyrederler. Kronik lösemiler ise yavaş seyirli olup genellikle sessiz veya daha stabil seyrederler. Akut lösemiler köken aldığı hücre cinsine göre ALL (akut lenfoblastik lösemi) ve AML (akut miyeloblastik lösemi) olarak ikiye ayrılır. Aslında lösemi her yaşta görülebilir. Fakat bazı yaş aralıklarında lösemi görülme sıklığı artmaktadır. Akut lenfoblastik lösemi (ALL) en sık 2-5 yaş aralığında ortaya çıkar. Akut miyeloblastik lösemi (AML) ise erişkinlerde daha sıktır ve ortalama görülme yaşı 67’dir. Halsizlik, iştahsızlık, eklem ve bacak ağrıları, burun ve diş eti kanamaları, cilt altı kanamaları ve ateş gözlenebilir. Özellikle ALL’de lenf bezlerinde şişlik ve dalakta büyüme de saptanabilir” dedi.

“Lösemi tedavi edilebilen bir hastalıktır” diyen Dr. Uz açıklamasını, “Hematoloji doktoru tarafından planlanan kemoterapi protokolleri kapsamında lösemiyi ortadan kaldırmak ve sonrasında geri gelmesini önlemek üzere bir dizi tedaviler uygulanır. Yüksek riskli ya da tedaviye yanıtsız seçilmiş vakalarda kök hücre nakli yapılması da gerekebilir. ALL tanılı çocuklarda kür oranı yüzde 90’ın üzerindedir. Fakat 1 yaşın altında ve 10 yaşın üstündeki yeni vakalarda tedaviye cevap azalmaktadır. AML’de güncel tedavilerle 60 yaş altındaki hastalarda yüzde 30-50 oranında uzun süreli tam sağkalım sağlanmasına rağmen, 60 yaş üstü hastalarda bu oran sadece yüzde 10-15’tir” şeklide tamamladı.

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