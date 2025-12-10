  • İSTANBUL
Lösemi tarih olacak

İngiltere’de ağır lösemi hastası 11 kişi, yeni bir tedaviyle hastalığı atlattı. Tedavi, beyaz kan hücrelerindeki DNA’nın düzenlenerek kanserle savaşan bir ilaca dönüştürülmesini içeriyor. Bu tedavinin ilk uygulandığı kişi olan ve şimdi kansersiz bir hayat sürdüren 16 yaşındaki Alyssa Tapley’e 2021’de T hücreli akut lenfoblastik lösemi teşhisi konmuştu.

BBC’nin haberine göre, İngiltere’de çığır açan yeni bir tedavi, T hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL) tedavisinde umut oldu. Bu tedavinin uygulandığı T-ALL hastası 11 kişi, kan kanserini atlatarak sağlığına kavuştu. Tedavi, beyaz kan hücrelerindeki DNA’nın hassas şekilde düzenlenerek kanserle savaşan “canlı bir ilaca” dönüştürülmesini içeriyor. Bu tedavinin ilk uygulandığı kişi olan ve şimdi kansersiz bir hayat sürdüren 16 yaşındaki Alyssa Tapley’e 2021’de T hücreli akut lenfoblastik lösemi teşhisi konmuştu.

Alyssa’ya uygulanan kemoterapiden ve kemik iliği naklinden sonuç alınamamıştı. Öleceğini düşünen genç kız, 2022’de uygulanan çığır açan DNA tedavisiyle lösemiden kurtuldu. Tıpkı Alyssa gibi bilinen tedavilere cevap vermeyen 10 hasta daha yeni DNA tedavisiyle iyileşti. Uzmanlar, “Genetik bilimindeki ilerlemeler daha önce olanaksız olan bir tedaviyi mümkün kıldı. İlk kez üç yıl önce uygulanan DNA tedavisi, eski bağışıklık sistemini yok edip yeni bir bağışıklık sistemi geliştirerek lösemiyle savaşıyor” dedi.

