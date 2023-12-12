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Sağlık Lösemi kanseri ilk belirtisini sabahları gösteriyor!
Sağlık

Lösemi kanseri ilk belirtisini sabahları gösteriyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 12:38:00 -
Lösemi kanseri ilk belirtisini sabahları gösteriyor!

Çağın en korkulan hastalıklarından biri olan lösemi, ilk belirtisini sabahları ortaya çıkarıyor. Kanser belirtisi, ortaya çıkış alanına ve evresine göre değişiyor. Bazen basit gibi görünen belirtiler ihmal edildiği için kanser sinsice ilerliyor ve tedavi edilmesi zor bir evreye geliyor. Uzmanlar, kanserin ilerlemeden önce verdiği belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Buna göre, lösemi başta olmak üzere birçok kanser türü sabahları ilk anda bazı belirtiler gösteriyor. işte ihmal edilmemesi gereken kanser belirtileri...

Express.couk löseminin ilk belirtisinin özellikle sabahları ortaya çıkan bir sinyalde gizli olduğunu belirtti. California San Francisco Health Üniversitesi'nde yer alan çalışmaya göre, löseminin en erken belirtilerinden biri; yeterli seviyede uyumanıza rağmen sabahları ortaya çıkan halsizlik.

Kanser, vücutta yayılmaya başladığı ilk anda halsizlik ve yorgunluk şeklinde kendisini gösteriyor.
Kansere bağlı ortaya çıkan halsizlik, kişiyi zihinsel ve duygusal olarak adeta çıkmaza sokuyor.

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri, löseminin ortaya çıkan erken belirtilerini şöyle sıralıyor;

Soluk bir cilt

Nefes darlığı

Enfeksiyonun geçmemesi

Diş eti hassasiyeti ve sık diş eti kanaması

Burun kanaması
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Ani şekilde gelişen kilo kaybı

Bu belirtilerin asla ihmal edilmemesi gerekiyor. Bu belirtilere sahip olmak direkt kanser tanısı almak için yeterli değil. Ancak bazı kanser türlerinin, basit gibi görünen bu belirtilerle ortaya çıkması nedeniyle ihmal edilmemesi gerekiyor.
Bu belirtilerden birkaçını aynı anda yaşamak, löseminin varlığının araştırılmasına neden oluyor.
Löseminin neden ortaya çıktığı net bir şekilde bilinmiyor. Löseminin en hızlı ilerleyen türünün akut lösemi olduğu biliniyor.
Lösemi, sıklıkla 50 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Löseminin ortaya çıkmasındaki birinci neden olarak sigara kullanımı yer alıyor.

Kanser riskini artıran diğer faktörler şöyle;

Küflü gıda tüketimi (Özellikle bitki çaylarındaki küflerin görülmeyecek şekilde olması küflü gıda tüketimine neden oluyor)

Yapay tatlandırıcılar

Paketli koruyucu içeren gıdalar

İşlenmiş etlerin sık tüketilmesi

Paketli ve yapay tatlandırıcılı diyet ürünler

Tütsülenmiş gıdalar

Trans yağda kızartılmış gıdalar

Şeker içeriği yüksek gıdalar

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