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Lösemi hastası Sonat Emre'nin annesi: 2- 3 hafta zamanımız kaldı

Antalya'da 10 yaşından beri tedavi gören Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası Sonat Emre Özcan'ın durumunun risk altına girdiğini belirten annesi Sinem Güney Kuru, "2-3 hafta kadar bir zamanımız kaldı, yardım bekliyoruz" dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:46
Lösemi hastası Sonat Emre'nin annesi: 2- 3 hafta zamanımız kaldı

ALL hastası ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sonat Emre Özcan'ın (14) tedavisine, Medical Park Antalya Hastanesi'nde devam ediliyor. Ailesi, Sonat Emre'nin sağlığına kavuşabilmesi için donör arayışını sürdürüyor. Umut dolu bekleyişini sürdüren Sonat Emre'nin müzik öğretmeni olan annesi Sinem Güney Kuru(36), oğlunun yaşama tutunabilmek için kritik sürece girildiğini söyledi.

4 yıldır ilik bekliyor

Sonat Emre'nin, 4 yıldır uygun ilik beklediğini belirten Sinem Güney Kuru, oğlu için yüzde 100 uyumlu ilik bulunması gerektiğini kaydetti. Yakın akraba çevresinde uygun donör bulunmadığını ifade eden Kuru, yurt genelinde başlatılan kampanyalardan da şu ana kadar olumlu bir sonuç alamadıklarını kaydetti.

Tam uyumlu ilik bulunamadığı takdirde oğlunun yarı uyumlu nakil için ameliyata gireceğini anlatan Sinem Güney Kuru, bu durumun da yarı yarıya hayat şansı anlamı taşıdığını vurguladı. Nakil protokolünün sürdüğünü anlatan anne Kuru, "Mecbur kalırlarsa bunu uygulayacağız. Zamanımız çok daraldı, 2-3 hafta kadar bir zamanımız kaldı. Yardım bekliyoruz. Sadece oğlum için değil, ilik nakli bekleyen tüm çocuklar için insanlar Türk Kızılayı'na gidip bağışta bulunsun" dedi.

'Zaman bizim için değerli'

2.5 yaşında bir oğlu daha olan Sinem Güney Kuru, "Oğlum 4 yıldır sancılı bir süreç yaşıyor. Onun bir önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Kritik sürece girdik diye insanlar bağışta bulunmaktan vazgeçmesinler. Aksine zaman bizim için çok değerli. Süratle Kızılay'a gidip kök hücre bağışında bulunsunlar. Oğlum şu an kemoterapi görüyor. Süreç devam ediyor. Ne kadar çok insan bağışta bulunursa, uygun donör bulma şansımız o kadar yüksek" diye konuştu.

Galatasaraylı futbolculardan destek

Oğlunun Galatasaray taraftarı olduğunu da hatırlatan Sinem Güney Kuru, "Galatasaray takımı devre arasında Belek'te kamp yaptı. Oğlum da onları ziyaret etti. Fatih Terim ve diğer futbolcularla zaman geçirdi. Hepsi oğluma destek oldu. Onlara da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:46
  1. Antalya
  2. ALL hastalığı
  3. Lösemi hastası
  4. Sonat Emre Kuru
  5. Aile yardım bekliyor
  6. Sinem Güney Kuru
  7. İlik nakli

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