Lorlu peynir sündürme yapın! Sabahları ne pişirsem diyenler dikkat: Kahvaltıda bunu yapan pişman olmaz!

Lorlu Peynir Sündürme Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı lor peyniri

1 su bardağı kaşar peyniri (kolot ya da çeçil peyniri de olabilir)

2 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı süt

1 çay kaşığı kırmızı toz biber (arzuya göre)

Ceviz kırıntısı

Lorlu Peynir Sündürme Tarifi Nasıl Yapılır?

Tereyağı ve zeytinyağını yanmaz tavaya alalım.

Erimeye başladığında, 1 su bardağı lor peynirini koyalım ve 2-3 dakika kavuralım.

Sütü ekleyip, bir iki kez karıştıralım.

Üzerine 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 su bardağı doğranmış kaşarı koyup, arada bir karıştıralım.

Kaşar eriyince, altını kapatalım ve üzerine ceviz kırıntısı serpelim.

Afiyet olsun.

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