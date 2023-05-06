Lorlu peynir sündürme yapın! Sabahları ne pişirsem diyenler dikkat: Kahvaltıda bunu yapan pişman olmaz!
Sabah kahvaltısında ya da uzun yaz günlerinde şöyle çayın yanına peynir sündürmesi ne güzel olur tam ekmeği bandırıp yemelik. Mutlaka menünüze ekleyin. Şimdiden afiyet olsun.
Lorlu Peynir Sündürme Tarifi İçin Malzemeler
1 su bardağı lor peyniri
1 su bardağı kaşar peyniri (kolot ya da çeçil peyniri de olabilir)
2 yemek kaşığı tereyağı
5 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı süt
1 çay kaşığı kırmızı toz biber (arzuya göre)
Ceviz kırıntısı
Lorlu Peynir Sündürme Tarifi Nasıl Yapılır?
Tereyağı ve zeytinyağını yanmaz tavaya alalım.
Erimeye başladığında, 1 su bardağı lor peynirini koyalım ve 2-3 dakika kavuralım.
Sütü ekleyip, bir iki kez karıştıralım.
Üzerine 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 su bardağı doğranmış kaşarı koyup, arada bir karıştıralım.
Kaşar eriyince, altını kapatalım ve üzerine ceviz kırıntısı serpelim.
Afiyet olsun.
İlginizi çekebilir→ İbrahim Saraçoğlu diş beyazlatma kürü: Diş kiri her yerinden fışkırmaya başladı diyenlere çözüm! Senelerce yanlış yapmışız → TIKLAYINIZ
İlginizi çekebilir→ Ev yapımı cildi besleyen krem yapılışı! Bununla ilgili şaşırtan, şok eden karışım artık var: Gramı altın gibi değerli → TIKLAYINIZ
ÖNE ÇIKAN VİDEO