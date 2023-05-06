Ev yapımı cildi besleyen krem yapılışı! Bununla ilgili şaşırtan, şok eden karışım artık var: Gramı altın gibi değerli

El, yüz, vücut kremlerinde de bir sürü zararlı kimyasalın, boyanın, parfümün, raf ömrünü uzatan koruyucu katkı maddelerinin olduğunu tahmin etmesi zor değil. Ufak bir araştırmayla kozmetikte kullanılan zehirlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Havalar soğumaya başlayınca ellerimin doğal nemini kaybettiğini ve cildimin kuruduğunu fark ettim. Evde kantaron yağı olduğu için, bir müddet kantaron yağı uyguladım ama pek bir faydası olmadı. Kantaron sıvı bir yağ olduğu için ciltte uzun süre kalmıyor. Ben de başladım kremleri araştırmaya. Güzel bir tarife ulaştım ama her zamanki gibi tarifi birebir uygulamak yerine kendime göre modifiye ettim. Tarifteki ölçüleri değiştirdim, bazı yağları ekledim ve tarifte E vitamini ilavesi vardı ben onu da çıkarttım. Ayrıca bulduğum tarifte zeytinyağı vardı, ben onu da kantaron yağıyla değiştirdim. Ortaya çok güzel bir krem çıktı. Ben çok memnun kaldım, sizlerle paylaşmak istedim. Kıvam olarak bildiğimiz krem kıvamında, ele çok rahat sürülüyor.

Zehirsiz, doğal bir hayat listemize bugün bir de krem tarifi ekleyelim. Bu kremi, dudak çatlaklarından tutun da, el, yüz, vücut kremi olarak, hatta yara ve yanıklara bile kullanabilirsiniz. Çünkü kremi yaptığım her bir yağ ayrı bir şifa iksiri .

Evde Krem yapılışı için malzemeler;

Hindistan cevizi yağı, 60 gr,

Kakao yağı, 50 gr,

Bal mumu, 10 gr ya da 1 ceviz büyüklüğünde

Kantaron yağı, 60 gr

Lavanta yağı, 2 ml, koku vermesi için.

Öncelikle yağların hepsi soğuk sıkım yağlar olursa, cildiniz için daha besleyici olur. Kantaron mutlaka zeytinyağlı olmalı.

Yukarıda yazdığım tüm yağlar kantaron hariç katı yağlardır. Bu yağları alırken katı yağ formunda olanlar doğaldır, buna dikkat ederek alınız. Sadece kantaron yağı zeytinyağ bazlı olduğu için sıvıdır.

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Evde krem yapımı az malzemeli

Yosun içerikli kırışıklık kremi: 1 çay kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı su yosununu karıştırın. Tüm cildinize uygulayın ve yarım saat bekletin sonra ılık suyla yıkayın. Haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

Hassas ciltler için yüz kremi

Bal mumu özlü kırışıklık kremi: 2 yemek kaşığı bal mumu, 2 yemek kaşığı badem yağı, 4 yemek kaşığı kayısı özü ve ½ çay kaşığı limon suyu. Balmumu ve badem yağını benmari usulü ısıtın; sonra kalan malzemeleri koyun karıştırın ve soğutucu da 2 saat bekletin. Sonra krem olarak kırışıklıklara uygulayabilirsiniz.

Nemlendirici Kırışıklık Kremi

Malzemeler:

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı domates püresi

1 çay kaşığı kafur yağı

Nemlendirici Kırışıklık Kremi nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri bir kap içinde karıştırın ve 1-2 saat buzdolabında dinlendirin. Hazırladığınız karışımı gece yatmadan önce cildinize sürüp 15 dakika kadar bekleyin. Geçen süre zarfından sonra cildinizi kremden arındırmak için ılık suyla yıkayın.Her gece bu kremi cildiniz için uyguladığınızda, göz çevresinde ve dudak kenarlarında oluşan kırışıklıkları onarabilirsiniz. Cildinize nem kazandırarak daha iyi görünmenize yardım eder.

Gençleştiren Kırışıklık Kremi

Malzemeler:

Yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı

4 çorba kaşığı doğal balmumu

Yarım su bardağı zeytinyağı

10 damla badem yağı

15 damla kuşburnu yağı

5-6 damla gül yağı

1 ampul E vitamini

Gençleştiren Kırışıklık Krem nasıl yapılır?

Yaşa ve cilt yorgunluğuna bağlı olarak gelişen kırışıklık problemini gidermek için sizlere bu tarifi öneriyoruz. Öncelikle ufak bir tencere alın ve içinde 2 bardak su olacak şekilde kaynatmaya başlayın. Benmari usulü eritme yöntemini denemek için suyun üzerine cam bir kap yerleştirin. Tencereyle orantılı olmasına dikkat edin. Cam kap içinde 4 yemek kaşığı doğal balmumu, yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı ve yarım su bardağı zeytinyağını ısıtarak karıştırın. Çok az ısınan yağların üzerine kuşburnu yağını ekleyin. Ardından badem yağı ve gül yağını ilave edin. Karışım bir süre soğuduktan sonra E vitamini kapsülünü kırın ve tüm malzemeleri karıştırın. Elde edilen kremi minik bir cam kavanoz içinde muhafaza ederek her sabah ve akşam cildinize uygulamaya özen gösterin. Hücreler arası gözeneklerin sıkılaşmasını, deri altındaki yağın dengelenmesini ve kırışıklık oluşmasını önleme konusunda bu kreme güvenin.

Vazelinden krem yapımı: Vazelini küçük bir kâseye koyun. Sonra onu ılık su dolu bir kabın içine yerleştirip benmari usulü eritin. Eridikten sonra içine zeytinyağı ile limon suyunu katın ve iyice karıştırın.



Malzemeler:

2 tatlı kaşığı vazelin.

Yarım limon suyu.

1 çay kaşığı zeytinyağı ile kendinize el kremi yapabilirsiniz.