İbrahim Saraçoğlu diş beyazlatma kürü: Diş kiri her yerinden fışkırmaya başladı diyenlere çözüm! Senelerce yanlış yapmışız

Diş sararmasının genetik ve beslenme kaynaklı olduğu belirtilirken, diş beyazlatma yönteminin en ideal çözüm olduğu açıklandı. Diş beyazlatma işleminin öncesinde sağlık kontrolünden geçilmesi gerektiği vurgulandı. Diş sararması nasıl temizlenmeli?

İbrahim Saraçoğlu Diş Beyazlatma Kürü Tarifi

Zeytinyağı ( 2 damla yeterli )

Limon suyu ( yarım taze sıkılmalı )

Karbonat ( 1 çay kaşığı )

Hazırlanışı: Verilen ölçülerde malzemeleri temiz bir kasede karıştırın ve diş fırçanızı karışıma bandırıp dişlerinize uygulayın. 2 dakikaya yakın dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Haftada 2 – 3 kez uygulayabileceğiniz bu kür dişlerinizi kısa zamanda beyazlatacaktır.

Peki uzmanlar ne diyor?

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Diş sararmasının genetik yollarla aktarılan, dişlerin rengine doğrudan etki eden melatonin ve diğer pigmentlerin düzeyiyle ilgili olduğunu söyleyen Dt. Fırat Toktamışoğlu, "Beslenme düzeni de dişlerin sararmasında önemli bir paya sahipken, sigara, çay, kahve, kola ve diğer renkli içeceklerin tüketilmesi dişlerin sararmasını hızlandırıyor. Beyaz dişlere kavuşmanın en ideal çözümü ise diş beyazlatma yöntemi oluyor" dedi.

Science Direct tarafından yayınlanan, İngiliz ve Hintli bilim insanlarının 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırmasında diş renginin kişilerin yaşlı ya da genç görünmesinde büyük bir paya sahip olduğu aktarılıyor. Çalışma kapsamında katılımcıların dişleri koyulaştırılınca diğer kişiler tarafından yaşlı, beyazlatılınca ise genç olarak nitelendirildikleri kaydediliyor.

"EN İDEAL ÇÖZÜM DİŞ BEYAZLATMA YÖNTEMİ

"Diş sararması sorununun çözüm yollarını açıklayan Dent Official Kurucularından Dt. Fırat Toktamışoğlu, "Bazı kişilerin dişlerinin doğuştan daha sarı renkte olduğu biliniyor. Bu durum, genetik yollarla aktarılan, dişlerin rengine doğrudan etki eden melatonin ve diğer pigmentlerin düzeyiyle ilgilidir. Beslenme düzeni de dişlerin sararmasında önemli bir paya sahipken, sigara, çay, kahve, kola ve diğer renkli içeceklerin tüketilmesi dişlerin sararmasını hızlandırıyor. Beyaz dişlere kavuşmanın en ideal çözümü ise diş beyazlatma yöntemi oluyor" dedi.

"SARARMIŞ DİŞLER ÖZGÜVENİN DÜŞMESİNE NEDEN OLUYOR"

Dt.Toktamışoğlu, diş beyazlatmaya dair şu bilgileri paylaştı:"Diş beyazlatma işleminde diş yüzeyindeki lekeleri gideriliyor ve farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Diş hekimi özel beyazlatıcı jelleri dişlere uyguluyor. Ardından jeller özel olarak üretilmiş bir ışık veya lazerle aktive ediliyor. İşlemin süresi genellikle 1-2 saat ile sınırlı tutuluyor. Sonuçlarını ise hemen görmek mümkün. Bu yüzden son dönemde diş beyazlatma işlemine yoğun talep gösteriliyor. Çünkü diş sararması sadece fiziksel bir problem değil, aynı zamanda psikolojik etkileri de bulunuyor. İnsanların gerek sosyal gerekse iş hayatlarındaki özgüvenlerini düşürüyor."

"DİŞ BEYAZLATMADAN ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMEK GEREKİYOR"

Diş beyazlatma işleminin uzman bir diş hekimi tarafından steril bir ortamda yapılması gerektiğini aktaran Dt. Fırat Toktamışoğlu, "Diş beyazlatma işlemi kolay bir işlem olarak kabul ediliyor. Ancak sonuçları hastaların dişlerinin sağlığına ve beyazlatma işleminin uygunluğuna göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin beyazlatma işlemi, çürük veya diş eti sorunları olan kişilere, kronik hastalığı olan bireylere önerilmeyebiliyor. Bu işlem öncesinde diş hekimine danışılması ve eğer varsa diğer rahatsızlıkların tespit edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Diş sararması hangi hastalık?

Ağız bakımı iyi olmayan hastalarda diş plağı ve bunun kireçlenmesi sonucu ortaya çıkan tartar (diş taşı) dişin lekeli görünmesine yol açar. Tüm bu dışsal etkenler arasında ağızdaki bakteri faaliyetlerinin ürünü olan diş çürüklerini de unutmamak gerekir

Diş sararması hangi vitamin eksikliği? Hangi vitamin eksikliğinde dişler sararır?

A Vitaminin eksikliğinde: Kollejen liflerde dejenerasyon meydana gelir ve periodontal aralık genişler. Yine bu vitaminin eksikliğinde hipersementoz ve diş sürmesinde gecikme meydana gelebilir.

Tek diş sararması: Basitçe anlatmak gerekirse, dişimiz üç ana tabakadan oluşur. Bunlar dıştan içe doğru; mine, dentin ve pulpadır. Genel diş renklenmesinde genellikle, dişin en dış yani mine tabakası etkilenir. Tek diş renklenmesinin birincil sebeplerinden biri, dişin en iç tabakası olan pulpa dokusunun canlılığını kaybetmesidir.