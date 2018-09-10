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Loris Karius'un sözleşmesindeki sürpriz madde!

Beşiktaş Loris Karius’u kiralarken, imaj haklarını kullanma konusunu da sözleşmeye koydu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:32
Loris Karius'un sözleşmesindeki sürpriz madde!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Karius’u neden Şenol Güneş’e rağmen transfer ettiği ortaya çıktı.

Teknik Direktör Güneş, “Kaleci sorunumuz yoktu, kaleci alındı” sözleriyle bu transferde Başkan’la aynı fikirde olmadığını ortaya koymuştu. Orman’ın Karius ısrarının nedeni ise anlaşıldı.

Siyah-Beyazlı takımın reklam yüzü olması planlanan Karius’la ilgili önemli projeler hazırlandığı öğrenildi.

BONSERVİSİ ALINACAK

Karius’u transfer ederken imaj haklarını da alan Beşiktaş, geçen sezon başlattığı dünyaya açılma vizyonunu bu oyuncu üzerinden pekiştirecek.

Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan ve yakışıklığıyla ilgi toplayan Karius, tanıtım filmlerinde de oynayacak.

Beşiktaş, anlaşma imzaladığı 2 sezon için Alman file bekçisiyle ortak projeler geliştirecek. Eğer sonuçlar başarılı olursa Karius’un bonservisi de alınacak.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:32
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