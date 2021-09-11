Pek çok kişi Ayvalık'ın meşhur lezzeti lor tatlısının nasıl yapıldığını, hangi malzemelerin kullanıldığını araştırıyor. Peki, lor tatlısı için hangi malzemeler gerekli?

Lor tatlısı tarifi

Malzemeler:

500 gram taze lor

6 yemek kaşığı un

2 adet yumurta

6 yemek kaşığı irmik

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

Lor tatlısı nasıl yapılır? Tam ölçülü lor tatlısı

Öncelikle işe şerbeti hazırlamayla başlamanız gerekiyor.

Su ve şekeri bir tencereye alın ve karıştırın.

Şeker eriyince ocağı açın ve birkaç dakika kaynatın. Kıvam alan şerbetin altını kapatıp soğumaya bırakın.

Bir kaseye lor peynirini alın ve iyice yumuşayana kadar mikserle çırpın.

Peynirin içerisine yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin.

Ardından un, irmik ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Hamurları yağlanmış tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin.

Tatlı şerbeti çekince kaymak ya da fıstıkla süsleyip ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.