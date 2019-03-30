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Lor peyniri nasıl yapılır?

Mutfaklarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan lor peynirini evde yapmanız son derece kolay.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:21
Lor peyniri nasıl yapılır?

Salatalarda, makarnalarda ve böreklerde kullandığımız lor peynirini kendi mutfağınızda yapmanız son derece kolay. İhtiyacınız olansa biraz süt biraz sirke… Tuzsuz ve yağsız lor peynirinin bir yemek kaşığı; yalnızca 10 kaloridir. Bu nedenle diyet yapanlar da özellikle salatalarda bu leziz peynire yer vermeyi tercih ediyor. Yoğurt gibi lor peynirinizi evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bu yöntem özellikle yoğurt yaparken kesilen sütleri değerlendirmek adına çok önemli.

Evde kesilen sütünüz varsa;

Önce sütü kaynatalım. Kesilen süt biraz dinlendikten sonra tülbent ve tel süzgeç yardımıyla sütü süzelim. Topaklar halindeki peynir, süzgeçte kalacaktır. Peyniri tülbente sarıp üzerine ağırlık koyalım. Peynirinizi 8 saat bu şekilde beklettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Dilerseniz kaynatma işlemi sırasında damak tadınıza göre tuz ekleyebilirsiniz.

Kesilen süt yoksa;

2 litre süt

Yarım çay bardağı sirke ya da yarım çay bardağı limon suyu

2 litre sütü tencereye koyup, kaynamaya bırakalım. Kaynamaya yakın süte sirke ya da limon suyunu ilave edip karıştıralım. Kısa bir süre içinde süt kesilmeye başlayacaktır. Yaklaşık 5 dakika sonra tencereyi ocaktan alalım ve bir saat ılınması için bekleyelim. Süt ılınınca tel süzgeçten süzelim. Tel süzgeçte kalan peyniri bir tülbente sarıp, üzerine ağırlık koyarak birkaç saat bekletelim. Ardından peynirinizi afiyetle yiyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:21
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