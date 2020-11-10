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Aktüel L'Opinion gazetesi: "Fransa için Dağlık Karabağ konusu bir başka başarısızlık"
Aktüel

L'Opinion gazetesi: "Fransa için Dağlık Karabağ konusu bir başka başarısızlık"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:38:23 -
L'Opinion gazetesi: "Fransa için Dağlık Karabağ konusu bir başka başarısızlık"

PARİS (AA) - Fransız L'Opinion gazetesi, "Ermenistan'a taraf ve Türkiye düşmanı olan Fransa" için Dağlık Karabağ konusunun Suriye ve Libya'dan sonra başka bir başarısızlık olduğunu yazdı.

Gazetenin haberinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalandığı hatırlatıldı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da savaşı kaybettiği vurgulanan haberde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ateşkes anlaşmasını imzalayarak yenilgiyi de kabul ettiği kaydedildi.

Haberde, Azerbaycan'ın yaklaşık 7 haftada Dağlık Karabağ'ın güneyinde 3 bin kilometrekare alanı işgalden kurtardığının altı çizildi.

Stratejik ve sembolik değere sahip Şuşa kentinin de Azerbaycan'a kaldığı ifade edilen haberde, anlaşmanın detayları paylaşıldı.

Haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında ateşkes anlaşmasının imzalanmasını sağladığı ifade edildi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin'in Libya bu konuda da devamlı görüştüklerini aktarılan haberde, "Kesin olan bir şey var, ABD ve Fransa başta olmak üzere Batılılar diplomatik oyunun dışında kaldı." ifadesine yer verildi.

Haberde, AGİT Minsk Grubu'nu Dağlık Karabağ konusunda bir çözüm bulamadıkları belirtildi.

"Ermenistan'a taraf ve Türkiye düşmanı olan Fransa için Dağlık Karabağ konusu Suriye ve Libya'dan sonra bir başka başarısızlıktır." değerlendirmesinde bulunulan haberde, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı üstünlüğünün daha çatışmaların ilk gününde açık şekilde görüldüğü vurgulandı.

Haberde, Rus askeri teçhizatının etkisinin Türk teknoloji karşısında sınırlı kaldığı kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan, gece yarısından itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden denetim merkezi de oluşturulacak.

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