Londra’dan Pekin’e Türk dünyası bu kitapta

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Londra’dan Pekin’e Türk Toplulukları ve Yeni İpek Yolu Projesi sempozyumu kitap haline getirildi. Kitapta sempozyumdaki sunumlar ve daha çok 20. yüzyılı meşgul eden ideolojiler mücadelesi ele alınıyor.

Londra’dan Pekin’e Türk Toplulukları ve Yeni İpek Yolu Projesi’ne ilişkin kitap, Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi ve Bengü Yayınları’nın ortak çalışması ile raflardaki yerini aldı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Londra’dan Pekin’e Türk Toplulukları ve Yeni İpek Yolu Projesi sempozyumunun içeriğinin ele alındığı kitap ‘inceleme-araştırma’ türünde yayınlandı. 106 sayfalık kitabın tanıtım yazısında şu ifadelere yer verildi:

"20. yüzyılı meşgul eden ideolojiler mücadelesi, yerini adeta 21. yüzyılda İpekyolu hâkimiyeti mücadelesine bırakıyor. Dünya dengeleri ve politikalarını anlamak isteyenler İpek Yolu projesini anlamakla işe başlamalılar görüşü dillendiriliyor. Tabii ki dünyanın böyle bir evrilmeye girmesi, yani Asya, Afrika ve diğer bölge ve kıtalardaki küresel gelişmeler yanında Avrupa’da yaşanan Brexit, İspanya-Katalonya meselesi veya aşırı sağın merkez ve Doğu Avrupa’da yükselişi gibi meseleler de gölgede kalıyor. Günlük hayatın yoğunluğu içinde hercümerç olmuş milyonlar içinde ilim, bilgi, düşünce ve eylem içinde olan insanlar dünyadaki bu küresel gelişmeye kayıtsız kalamaz. Kaldı ki yeni İpek Yolu Projesi Londra’dan Pekin’e uzanan kuşak üzerinde ve etrafında yaşayan Türk ve akraba topluluklarını yakından etkileyecektir."

Açılış konuşmalarını Musa Serdar Çelebi, Veyis Güngör ve Ahmet Suat Arı’nın yaptığı sempozyumda toplam 3 oturum yapıldı. İlk oturumda Nilgün Eliküçük Yıldırım, Prof. Dr. Numan Aru ile Dr. Ömer Kocaman sunum yaptı. İkinci oturumda ise Dr. Fırat Pürtaş’ın ‘İpek Yolu’nun Yeniden Canlanması ve Türk Dilli Topluluklarının Kültürel Entegrasyonuna Etkileri’ konulu sunumun yanı sıra Seyit Tümtürk’ün ‘Yeni İpek Yolu Projesi’nin Doğu Türkistan’a Etkileri’ ile Dr. İlyas Keskin ve Sahra Şahin’in sunumları yer aldı. Üçüncü ve son oturumda ise Mürteza Suluoca, Mahmut Aşkar, Hüseyin Dönmez, Metin Yazarel, Muhsin Ceylan ve Prof. Dr. Ayman Dosımbayeva sunum yaptılar. Kitapta tüm sunumlar tam metinleriyle yer alıyor.