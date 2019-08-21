0553 313 94 23

Londra’dan Pekin’e Türk dünyası bu kitapta

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Londra’dan Pekin’e Türk Toplulukları ve Yeni İpek Yolu Projesi sempozyumu kitap haline getirildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:17
Londra’dan Pekin’e Türk dünyası bu kitapta

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Londra’dan Pekin’e Türk Toplulukları ve Yeni İpek Yolu Projesi sempozyumu kitap haline getirildi. Kitapta sempozyumdaki sunumlar ve daha çok 20. yüzyılı meşgul eden ideolojiler mücadelesi ele alınıyor.


Londra’dan Pekin’e Türk Toplulukları ve Yeni İpek Yolu Projesi’ne ilişkin kitap, Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi ve Bengü Yayınları’nın ortak çalışması ile raflardaki yerini aldı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Londra’dan Pekin’e Türk Toplulukları ve Yeni İpek Yolu Projesi sempozyumunun içeriğinin ele alındığı kitap ‘inceleme-araştırma’ türünde yayınlandı. 106 sayfalık kitabın tanıtım yazısında şu ifadelere yer verildi:


"20. yüzyılı meşgul eden ideolojiler mücadelesi, yerini adeta 21. yüzyılda İpekyolu hâkimiyeti mücadelesine bırakıyor. Dünya dengeleri ve politikalarını anlamak isteyenler İpek Yolu projesini anlamakla işe başlamalılar görüşü dillendiriliyor. Tabii ki dünyanın böyle bir evrilmeye girmesi, yani Asya, Afrika ve diğer bölge ve kıtalardaki küresel gelişmeler yanında Avrupa’da yaşanan Brexit, İspanya-Katalonya meselesi veya aşırı sağın merkez ve Doğu Avrupa’da yükselişi gibi meseleler de gölgede kalıyor. Günlük hayatın yoğunluğu içinde hercümerç olmuş milyonlar içinde ilim, bilgi, düşünce ve eylem içinde olan insanlar dünyadaki bu küresel gelişmeye kayıtsız kalamaz. Kaldı ki yeni İpek Yolu Projesi Londra’dan Pekin’e uzanan kuşak üzerinde ve etrafında yaşayan Türk ve akraba topluluklarını yakından etkileyecektir."


Açılış konuşmalarını Musa Serdar Çelebi, Veyis Güngör ve Ahmet Suat Arı’nın yaptığı sempozyumda toplam 3 oturum yapıldı. İlk oturumda Nilgün Eliküçük Yıldırım, Prof. Dr. Numan Aru ile Dr. Ömer Kocaman sunum yaptı. İkinci oturumda ise Dr. Fırat Pürtaş’ın ‘İpek Yolu’nun Yeniden Canlanması ve Türk Dilli Topluluklarının Kültürel Entegrasyonuna Etkileri’ konulu sunumun yanı sıra Seyit Tümtürk’ün ‘Yeni İpek Yolu Projesi’nin Doğu Türkistan’a Etkileri’ ile Dr. İlyas Keskin ve Sahra Şahin’in sunumları yer aldı. Üçüncü ve son oturumda ise Mürteza Suluoca, Mahmut Aşkar, Hüseyin Dönmez, Metin Yazarel, Muhsin Ceylan ve Prof. Dr. Ayman Dosımbayeva sunum yaptılar. Kitapta tüm sunumlar tam metinleriyle yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:17
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uçar, Yakutiye’ye bağlı köylerin ihtiyaçlarını tespit ediyor...
    1. Uçar, Yakutiye’ye bağlı köylerin..
    2. Yabancı turistler Türkiye'de..
    3. Sahte belgelerle böbrek nakli..
    4. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    5. 'Donald Trump, Yüzyılın Anlaşması'nı..
    6. Menenjit hastalıklarının yüzde 12’si..
    7. Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
    8. Diyarbakır’da kız isteme kavgası: 5..
    9. Vali Soytürk’ten Garnizon Komutanı..
    10. 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak..
    11. Diyarbakır'da 3 aile arasında silahlı..
    12. Petrol işletme ruhsatı kararı
    13. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    14. 22 Baro Akit’e savaş açtı! Özgürlük..
    15. (Özel) Sürre Alayı tablosu 146 yıldır..
    16. Aynı mevkide ikinci kaza
    17. Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran..
    18. Londra’dan Pekin’e Türk dünyası bu..
    19. Gülşen Poyraz kimdir? Diyarbakır’da..
    20. Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem! 5 ilden İstanbul’a korsan servis
    'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem! 5 ilden İstanbul’a korsan servis
    Şamil Tayyar'dan kayyım açıklaması! 'Demokratik haklar demokrasiyi...'
    Şamil Tayyar'dan kayyım açıklaması! 'Demokratik haklar demokrasiyi...'